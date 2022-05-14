У фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022 перемогла Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

За підсумками голосування міжнародного журі Kalush Orchestra набрав 192 бали. А ось глядачі оцінили старання музикантів у 439 балів. Загалом представник України набрав рекордні 631 бал.

На перемогу України на Євробаченні одразу відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! – заявив Зеленський.

Kalush Orchestra на Євробачення

Представник України на Євробаченні гурт Kalush Orchestra отримав небувалу підтримку букмекерів – 63%. У фіналі Євробачення після номера на пісню Stefania соліст колективу Олег Псюк звернувся до Європи із закликом урятувати Маріуполь та українських військових на Азовсталі.

Багато хто злякався, що через це гурт можуть дискваліфікувати, але організатори конкурсу поспішили всіх заспокоїти. Вони заявили, що фраза Псюка мала гуманітарний характер, а не політичний.

Євробачення 2022

Євробачення у 2022 році приймало італійське місто Турин. Загалом брало участь 40 країн. Зокрема, на конкурс повернулися Вірменія та Чорногорія. А ось Росію цього року усунули від участі в Євробаченні через повномасштабне вторгнення в Україну.

Не поза увагою залишилися ставки букмекерів. Річ у тому, що вони ставили на перемогу України 60%, що є абсолютним рекордом Євробачення.