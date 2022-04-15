У травні 2022 року очікується відразу кілька магнітних бур. Останній місяць весни найчастіше супроводжується великою активністю Сонця. До магнітних бур краще підготуватися заздалегідь – їхня сила може негативно вплинути на здоров’я людини та всього живого на Землі.

Графік магнітних бур на травень допоможе скласти свій план справ на найближчий час. Сонячна активність може завадити заняттю спортом, переговорам, і навіть різним фінансовим угодам.

Дати магнітних бур у травні 2022 року

Сонячна активно зустріне нас на початку місяця – слабкі бурі спостерігатимуться 1 та 2 травня. Якщо погіршення здоров’я і спостерігатиметься, то лише у людей із хронічними захворюваннями.

Більш серйозно потрібно підготуватися до 7 та 9 травня – очікуються сильна магнітна активність. Краще уникнути фізичних навантажень та важливих переговорів, а також великих фінансових угод.

Головний біль та погане самопочуття можуть виникнути 19 та 22 травня – саме в ці дні будуть масивні магнітні бурі, які впливатимуть на людей з ранку до вечора. Рекомендуємо виспатися, не відмовлятися від їжі та тримати свою голову свіжою.

В останні дні місяця, а саме 29 травня, астрологи прогнозують слабку активність Сонця. Не варто забувати про хронічні захворювання та підготуватися заздалегідь.

Як уберегтися від магнітних бур у травні 2022

Сонячна активність особливо впливає на метеочутливих та людей з хронічними захворюваннями. Істотно збільшується ймовірність виникнення гіпертонії, аритмії, а також можливе безсоння, мігрені, перепади тиску.

У такі періоди необхідно особливо уважно прислухатися до свого здоров’я і не навантажувати його недоїданням або недосипанням. Це стосується і їжі – жирні смаколики можуть погано позначитися на здоров’ї.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: