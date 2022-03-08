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Apple презентувала iPhone SE 3: потужний процесор та низька ціна

8 Березня 2022, 20:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iphone se 3

Компанія Apple провела презентацію 8 березня. Так, на заході презентували довгоочікуваний бюджетник iPhone SE 3.

Як і очікувалося, новий смартфон практично не отримав змін у дизайні. iPhone SE 3 має 4,7-дюймовий дисплей з великими рамками зверху та знизу, а також сканер відбитків пальців Touch ID, який впровадили у кнопку під дисплеєм.

Кількість камер не змінилася – по одній на кожний бік. 12 Мп модуль з діафрагмою 1.8 і цифровий зум розташований на задній частині, а спереду – фронтальна на 7 Мп.

Головна особливість смартфона в начинці — він отримав чипсет Apple A15, який використовується і в iPhone 13. Нагадаємо, що попередня модель мала процесор A13 2019 року, який помітно повільніший за актуальну версію.

iphone SE 3

Ціна на iPhone SE 3 починається від $429. Він буде доступним для покупки з 18 березня.

iphone SE 3

Нагадаємо, що подивитися презентацію з новинками 8 березня жителі Росії не змогли – Apple обмежила трансляції заходу на YouTube та на своєму сайті для країни-агресора.

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Теги
Apple , iPhone
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