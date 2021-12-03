Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото ТБ

Я готова створити з тобою сім’ю: кого обрала Злата Огнєвіч у фіналі Холостячки

3 Грудня 2021, 23:38
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Я готова створити з тобою сім’ю: кого обрала Злата Огнєвіч у фіналі Холостячки

Фінал романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч завершився 3 грудня. Головна героїня нарешті зробила вирішальний вибір.

У фіналі Холостячки Злата обрала Андрія Задворного. 

– Не кожна закоханість може перерости в кохання. Ми обоє це знаємо. Але моя закоханість переросла… Я кохаю тебе. Я кажу тобі так. Я готова створити з тобою сім’ю, – сказала у фіналі Злата Огнєвіч.

Андрій Задворний

У 12 випуску Холостячки на СТБ Злата Огнєвіч була на побаченні з трьома чоловіками – Андрієм Задворним, Дмитром Шевченком і Романом Свечкоренком.

Останній покинув проект ще до фінальної церемонії. Злата попрощалася з Ромою, оскільки не захотіла будувати стосунки із одруженим чоловіком.

Побачення із Дмитром Шевченком проходило в Тунісі, де пара каталася на квадроциклах та гуляла серед оазису. Вечір закінчився розмовами про майбутнє і пристрастю у басейні.

Останнє побачення Злати у 12 випуску відбулося із Андрієм Задворним. Він підкорив Холостячку екстремальними розвагами. Детальніше про те, як пройшов 12 випуск Холостячки 2 зі Златою Огнєвіч – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
Я готова створити з тобою сім’ю: кого обрала Злата Огнєвіч у фіналі ХолостячкиЮрист, підприємець, тато: біографія переможця Холостячки Андрія Задворного

Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка