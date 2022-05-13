У суботу, 14 травня, у Турині (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022, де весь світ обиратиме переможця.

Де і коли дивитись фінал Євробачення 2022 – далі у матеріалі.

Пряма трансляція фіналу музичного конкурсу розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура.

Також конкурс можна буде дивитися на просторах соцмереж та інших доступних кожному сервісів:

Українському гурту Kalush Orchestra вдалося пройти у фінал Євробачення 2022 року під час першого півфіналу конкурсу. Згідно з жеребкуванням, музиканти вийдуть на сцену у першій частині фіналу.

Виступ нашого гурту викликав захоплення – вся зала аплодувала стоячи. На сцені глядачі змогли побачити національні орнаменти та інші незмінні атрибути української культури. Виступ точно не залишив нікого байдужим.

У фіналі 14 травня свої конкурсні номери покажуть представники 25 країн – по 10 з кожного півфіналу та представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції. Вони потрапили до списків фіналістів автоматично. Голосувати можна за допомогою надсилання СМС на номер 7576 з кодом учасника.