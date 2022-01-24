Стали відомі фіналісти відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 від України.
За право представляти нашу країну на конкурсі змагатимуться вісім учасників. Також відбулося жеребкування між ними для участі в фіналі.
Хто з учасників пройшов відбір на Євробачення 2022 від України
- Alina Pash – Тіні забутих предків
- Cloudless – All be Alright
- Kalush Orchestra – Stefania
- Laud – Head under water
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моя любов
- Roxolana – Girlzzz
- Wellboy – Nozzy Bossy
17 січня стали відомі учасники, які потрапили до лонг-листа нацвідбору на Євробачення 2022. Усього назвали 27 музикантів, серед яких були як добре відомі виконавці, так і початківці.
Сам фінал нацвідбору пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший.
Нагадаємо, що в цьому році Суспільний мовник проводить нацвідбір без СТБ, оскільки вони завершили співпрацю.
Євробачення в 2022 році відбудеться в Турині (Італія), завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.
На Євробаченні 2021 Україну представляв гурт Go-A, який у фіналі конкурсу посів п’яте місце. Тоді виступ нашої країни спричинив фурор і протягом тривалого часу обговорювався в мережі.
Варто зазначити, що два треки Go-A потрапили до рейтингу найкращих пісень Євробачення. Композиція Shum посіла третє місце в рейтингу, а пісня Solovey розташувалася на 128-му рядку.