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Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2022 від України

24 Січня 2022, 13:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2022 від України
Джерело: Eurovision

Стали відомі фіналісти відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 від України.

За право представляти нашу країну на конкурсі змагатимуться вісім учасників. Також відбулося жеребкування між ними для участі в фіналі.

Хто з учасників пройшов відбір на Євробачення 2022 від України

  • Alina Pash – Тіні забутих предків
  • Cloudless – All be Alright
  • Kalush Orchestra – Stefania
  • Laud – Head under water
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – Моя любов
  • Roxolana – Girlzzz
  • Wellboy – Nozzy Bossy

17 січня стали відомі учасники, які потрапили до лонг-листа нацвідбору на Євробачення 2022. Усього назвали 27 музикантів, серед яких були як добре відомі виконавці, так і початківці.

Сам фінал нацвідбору пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший.

Нагадаємо, що в цьому році Суспільний мовник проводить нацвідбір без СТБ, оскільки вони завершили співпрацю.

Євробачення в 2022 році відбудеться в Турині (Італія), завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.

На Євробаченні 2021 Україну представляв гурт Go-A, який у фіналі конкурсу посів п’яте місце. Тоді виступ нашої країни спричинив фурор і протягом тривалого часу обговорювався в мережі.

Варто зазначити, що два треки Go-A потрапили до рейтингу найкращих пісень Євробачення. Композиція Shum посіла третє місце в рейтингу, а пісня Solovey розташувалася на 128-му рядку.

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