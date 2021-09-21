17 вересня на телеканалі СТБ відбулася прем’єра другого сезону романтичного реаліті Холостячка зі Златою Огнєвіч.

На першій вечірці головна героїня познайомилася з 25 чоловіками, які прийшли боротися за її увагу та серце. Але після спілкування зі всіма учасниками шоу Злата зробила свій перший вибір і залишила у проекті лише 16 чоловіків.

Що відомо про учасників другого сезону шоу Холостячка – читайте далі у матеріалі.

Роман Свечкоренко

Роман займається психологією та вважає себе фахівцем у сфері жіночого щастя. Він їздить у тури містами, збирає зали, продає онлайн-курси і майстер-класи.

Чоловік живе у Києві та любить активні види спорту. Також Роман активно веде свій блог в Instagram, де має майже 1 млн підписників.

Вік: 31 рік

Instagram: svechkorenko

Васко Младенов

Васко – професійний тенісист, який приїхав боротися за серце Холостячки із Болгарії. З 16 років він виступає на вищому професійному рівні і постійно бере участь у світових турнірах.

Крім тенісу Васко займається музикою. Як репер випустив три альбоми та кілька синглів, які є на всіх музичних платформах. Захоплюється відеоіграми та футболом.

Вік: 31 рік

Instagram: vaskomladenov

Андрій Хветкевич

Андрій володіє IT-компанією та багато подорожує. Кожні 4-6 місяців чоловік змінює місце проживання. Перед стартом зйомок проекту переїхав жити до Мексики.

Вже три роки захоплюється фрідайвінгом (пірнання із затримкою дихання), за такий короткий термін йому вдалося стати чемпіоном України і США. Рекорд Андрія — нирок із затримкою на 4 хвилини на глибину 97 метрів. Максимальний час затримки повітря — 7 хвилин.

Вік: 38 років

Instagram: diveeasy

Олег Плахотнюк

Олег є власником торговельної організації, яка займається закупівлею і перепродажем тари/упаковки. Завдяки цьому бізнесу йому вдалося здійснити свою мрію — відкрити фітнес-клуб у Хмельницькому.

Олег вже двічі був одружений. Має двох дочок від попередніх стосунків, яких повністю забезпечує.

Головним своїм захопленням Олег вважає регбі, яким займався з самого дитинства. Він є майстером спорту з цього виду спорту та віцепрезидентом Федерації регбі України. Також захоплюється фотографією (модель).

Вік: 41 рік

Instagram: superolegodessa

Ігор Присяжнюк

Ігор є багаторазовим чемпіоном України та майстером спорту з плавання. Зараз працює персональним тренером у спортивному клубі. Займається з немовлятами та дітьми з особливостями розвитку. Також має свій маленький бізнес — прокат сапів і каяків.

Головним своїм захопленням вважає плавання. Взимку виїжджає в гори, щоб покататися на сноуборді, а влітку катається на сапах і кайтборді. Любить справжні, довгі й далекі походи.

Вік: 36 років

Instagram: forte_igor

Павло Богда

Павло живе у Києві і працює каскадером. Найчастіше дублює головних героїв, наприклад, у таких проектах як Кріпосна, Червоний, Безславні кріпаки. Двічі знімався у Голлівуді.

Захоплюється кінно-трюковою роботою, піротехнікою, стрільбою та єдиноборством.

Вік: 30 років

Instagram: pavelbogda

Ілля Закорецький

Ілля є власником мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів. Головною фішкою свого бізнесу називає лазерне гравіювання. Продажі орієнтовані не на Україну, а велика частина покупців із США, Європи і навіть Китаю.

Любить подорожувати, ходити у тренажерний зал та кататися на велосипеді.

Вік: 34 роки

Instagram: borodachch

Максим Тарапата

Максим є співзасновником експортно-імпортної компанії та салонів краси у Шанхаї. У Китай поїхав відразу після школи. У 2010 році там проходила міжнародна виставка, куди чоловік мріяв потрапити.

Захоплюється серфінгом, лижами, вокалом та сальсою. Уміє каліграфічно писати ієрогліфи.

Вік: 32 роки

Instagram: tarmaks

Владислав Ясько

Владислав живе у Харкові та займається Instagram-маркетингом. Має два бізнеси, які веде зі своїми друзями партнерами.

Почав заробляти гроші з 14 років: спочатку замовляв головоломки і перепродував, а потім замовляв товар з Китаю і перепродував через соцмережі.

Вік: 25 років

Instagram: vlad_yasko

Вінченцо Дулепа

Вінченцо – простий хлопець із Чернівців, який працював офіціантом. Чотири роки тому він переїхав у Лондон без зв’язків і знання мови. Спочатку працював на будівництві, баристою та офіціантом у ресторані української кухні.

Згодом разом зі своїм другом відкрив два ресторани української кухні у Лондоні. Крім цього, хлопці розвивають меблевий бізнес у Києві. Вінченцо захоплюється кікбоксингом, комп’ютерними іграми та лижами.

Вік: 31 рік

Instagram: vincenzo_dulepa

Євген Селютін

Євген є власником двох IT-компаній. Одна займається добором IT-працівників для європейських фірм, друга – розробкою сайтів і додатків. Чоловік родом із Дніпра, там він володіє приміщенням у центрі міста, яке здає в оренду під магазини та офіси.

Захоплюється мініфутболом та боями без правил. У вільний час любить пограти у Мафію.

Вік: 29 років

Instagram: selyutin_yevgeniy

Андрій Задворний

Андрій – підприємець, має власне виробництво дерев’яних розвивальних іграшок для дітей від 1 до 10 років. Продає їх по Україні і на ближнє зарубіжжя, у планах — вихід на Польщу, США і Канаду.

Чоловік був вже двічі одружений. Від першого шлюбу має 6-річну доньку Кіру, з якою проводить багато часу.

Захоплюється парапланеризмом, малою авіацією, дайвінгом і тайським боксом. Любить грати у баскетбол і багато подорожувати.

Вік: 32 роки

Instagram: zadvornyi_andrii

Дмитро Шевченко

Дмитро вже три роки розвиває власний бізнес у Львові. Він має клінінгову та будівельну компанії. Також володіє студією дизайну.

Дмитро багато часу проводить у спортзалі, займається боксом та кікбоксингом. Пройшов 300 км пішки (Шлях Сантьяго) з Португалії в Іспанію.

Вік: 37 років

Instagram: dmitrij_sheff

Богдан Коломейко

Богдан шостий рік є власником компанії, яка займається моніторингом цін продуктів ретейлу України.

Вже був одружений. Любить подорожувати та пізнавати нові місця. Також Богдан захоплюється верховою їздою.

Вік: 33 роки

Instagram: bogdan_kolomeyko

Роман Васильєв

З 2009 року Роман працює практикуючим стоматологом. Сам родом з Миколаєва, але у 2018 році переїхав до Києва, щоб мати більше можливостей для розвитку у приватній практиці.

У майбутньому мріє відкрити власну приватну стоматологічну клініку в Києві. Захоплюється футболом, дайвінгом та баскетболом. Кілька разів стрибав з парашутом, хоче отримати права пілота.

Вік: 33 роки

Instagram: god_of_dentistry

Олександр Борзенко

Олександр жив і працював економістом у Маріуполі. У 25-річному віці випадково побачив інформацію про набір штату в поліцію і вирішив кардинально змінити сферу діяльності.

Наразі він є начальником патрульної служби міста Кременчук. Захоплюється боксом, любить активні види спорту, де можна розкрити людські можливості: біг, різні види джампінгу парашутний спорт.

Вік: 29 років

Instagram: oleksandr_borzenko