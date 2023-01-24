Повний список номінантів на кінопремію Оскар 2023 оголосили 24 січня. Цьогоріч запекла боротьба за статуетку точитиметься у 23-х категоріях.

У номінацію Найкращий фільм року за версією Оскар 2023 потрапили стрічки:

Факти ICTV пропонують обрати фільм, який гідний стати найкращим за версією Оскар 2023. Голосуйте за свого фаворита!

Зараз дивляться 95-а церемонія вручення Оскар відбудеться у театрі Долбі (Лос-Анджелес) в ніч із 12 на 13 березня. Ведучим церемонії уже втретє буде Джиммі Кіммел. У номінації Найкращий документальний фільм боротиметься українська стрічка Будинок зі скалок. Читайте також: Оскар 2023: опубліковано повний список номінантів

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