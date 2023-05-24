Сезон висаджування урожаю відбувається, коли минають морози. Зазвичай це триває від початку березня до кінця червня.

Щоби отримати рясні плоди, потрібно знати, які культури висаджувати в той чи інший час. Літо чудово підходить для пряної зелені, коренеплодів, цибулі тощо.

Що саме посадити в червні на городі, розповідають Факти ICTV.

Що посадити в червні

Бобові

Спаржева квасоля. У першій половині червня можна висаджувати ранні сорти. Плоди зʼявляться за 50-60 днів, але вживати цю культуру можна ще до повного дозрівання.

Сприятливі дні для висадження в червні: 1-3, 5, 6.

Пряні трави та зелень

У червні оптимальним варіантом для висадження є салатна зелень. Сорти салатів розділяють на весняні, літні та осінні. Сіяти цю культуру можна не лише в червні, а й протягом усього літа через кожних 2 тижні. Головна їхня перевага за правильного догляду – швидке дозрівання.

Сприятливі дні для висаджування в червні: 1-3, 20, 26-30.

Кріп і петрушка – ще одна зелень, яку можна сіяти доки не зʼявляться стійкі морози. Найбільш сприятливими для висадження є 11 та 12 червня.

Протягом червня, кілька разів за сезон, висівають базилік і шпинат. Садити ці культури потрібно на добре освітленому місці, інтервалом у 15-20 днів.

Сприятливі дні для висаджування в червні: 2, 3, 23-26, 29, 30.

Коренеплоди

У червні висівають пізностиглі сорти моркви. Їх виводять для зберігання в зимовий період. Культуру краще садити поруч із цибулею – на місці, де раніше росли капуста або кабачки.

Сприятливі дні для висаджування в червні: 1-3, 6, 7, 15, 20, 24, 29, 30.

Буряк можна садити як в червні, так і пізніше влітку. Проте варто не забувати, що ця культура не любить рости на одному місці два роки поспіль. Найкраще висаджувати її на грядках, де раніше були томати, цибуля, баклажани тощо.

Сприятливі дні для висаджування в червні: 10, 11.

Інші овочі

Рані сорти томатів можуть принести урожай через 90 днів. Головне поливати рослину під корінь та уникати потрапляння на листя. Сприятливі дні для висаджування в червні: 1-3, 11-13, 24, 25, 30.

Якщо посадити огірки в червні, до осені можна отримати соковитий урожай. Чудовими попередниками для цієї культури є зелень, картопля, цибуля та шпинат.

Сприятливі дні для висаджування в червні: 1-3, 19, 20, 27-30.

Гарбузи і кабачки – невибагливі культури. Тому садити їх можна протягом червня. Головне – обрати освітлену ділянку і підтримувати достатню кількість вологи у ґрунті.

Сприятливі дні для висаджування в червні: 1, 19-21, 27, 28.