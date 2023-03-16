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Посівний календар 2023: найкращі дати для робіт на городі

16 Березня 2023, 12:12
Анна Голішевська Редакторка сайту
Місячний календар
Джерело: Unsplash

Городний сезон починається ще до весни. З початку року господарі задумуються над майбутніми посівами та посадками різних культур.

Часто для того, аби отримати кращий урожай, багато людей звіряються з датами посадок по місячному календарю. Посівний календар на 2023 рік – знайдете у нашому матеріалі.

Посівний календар 2023 на січень

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 число.

Зараз дивляться

Несприятливі дні: 21, 22 та 23 січня.

Посівний календар 2023 на січень

Посівний календар 2023: сприятливі дати посадок

  • томати сіють в такі числа: 6, 7, 19, 24, 25, 26;
  • огірки – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
  • посів перцю роблять 6, 7, 19, 24, 25 та 26 числа;
  • цибулю засівають 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 січня;
  • посівом капусти займаються 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 числа;
  • баклажани – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
  • редиску та редьку сіють 1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 січня;
  • зелень – 6, 7, 24, 25, 26.

Посів посадка та пересадка квітів: сприятливі дні

  • однорічні квіти саджають в такі дні: 4, 5, 11, 31;
  • старші – 4, 5, 11, 31;
  • цибулинні – 4, 5, 11, 31.

Садові роботи: сприятливі дні

  1. Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 11 числа.
  2. Прополюванням та проріджуванням рослин в цей місяць займатися не бажано.
  3. Вносити мінеральні добрива слід 16, 17, 24, 25 та 26 числа.
  4. Вносити органічні добрива варто 16, 17, 24, 25, 26.
  5. Поливати та обприскувати рослини – 6, 7, 16, 17.
  6. Обрізати гілки та пагони – 6, 7, 19, 26.
  7. Боротися зі шкідниками – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 29, 30, 31.

Посівний календар 2023 на лютий

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні: 19, 20 лютого.

Посівний календар 2023 на лютий

Лютий 2023: сприятливі дні

  • томати – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
  • огірки ліпше сіяти 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
  • посівом перцю краще займатися 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
  • цибулю ліпше сіяти 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
  • капусту – 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26;
  • сіяти баклажани – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
  • кабачки та гарбуз – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
  • полуницю – 1, 21, 22, 28;
  • горох та квасолю – 1, 17, 25, 26, 28;
  • редиску та редьку – 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26;
  • моркву та буряк – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
  • зелень – 2, 3, 4, 21, 22, 23.

Квіти: сприятливі дні

  • однорічні – 1, 7, 9, 28 числа;
  • багаторічні – 1, 7, 9, 28;
  • цибулинні – 1, 7, 9, 28;
  • вазони – 1, 7, 9, 28.

Найкращі дні для проведення садових робіт

  1. Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 7, 9 числа;
  2. Прополюванням та проріджуванням – 17;
  3. Внесення мінеральних добрив потрібно робити 13, 14, 17, 21, 22, 23 числа;
  4. Займатися поливом варто в такі дні: 2, 3, 4, 13, 14;
  5. Обрізкою займаються: 2, 3, 4 та 23 лютого;
  6. Борються зі шкідниками: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 25, 26, 28;
  7. Дерева зчіплювати варто 23 числа.

Посівний календар 2023 на березень

Сприятливі дні: 2, 29, 30 березня.

Нейтральні дні: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні: 18 березня.

Посівний календар 2023 на березень

Березень 2023: сприятливі дні для посіву різних культур

  • томати – 2, 3, 15, 29, 30;
  • огірки – 2, 3, 15, 29, 30 число;
  • перець варто сіяти 2, 3, 15, 29, 30 числа;
  • цибулю – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • капусту – 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • баклажани – 2, 3, 15, 29, 30;
  • кабачки – 2, 3, 15, 29, 30;
  • картоплю –  2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • полуницю – 1, 27;
  • квасолю та горох – 1, 16, 24, 25, 26, 27;
  • редиску – 2, 3, 7, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • моркву – 2, 3, 7, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • зелень – 2, 3, 29, 30.

Пересадка квітів у березні 2023:

  • квіти однорічні – 1, 7, 9, 27;
  • багаторічні – 1, 7, 9, 27;
  • цибулинні – 1, 7, 9, 27;
  • вазони – 1, 7, 9, 27.

Сприятливі дні для садових робіт

  1. Пересадкою ліпше займатися 7 березня.
  2. Прополкою та проріджуванням рослин – 16 числа.
  3. Вносити добрива – 13, 16.
  4. Вносити органічні добрива потрібно – 13, 16.
  5. Поливати – 2, 3, 13, 29, 30.
  6. Обрізати пагони – 2, 3, 15, 29, 30.
  7. Боротися зі шкідниками – 1, 2, 3, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30.
  8. Щеплювати дерева в цей час не рекомендують.
  9. Посадкою плодових дерев займаються 2, 3, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 числа.

Посівний календар 2023 на квітень

Сприятливі дні: 25 та 26 квітня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 квітня.

Несприятливі дні: 19 та 20 квітня.

Посівний календар 2023 на квітень

Сприятливі посадкові дні у квітні 2023 року

  • томати – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • огірки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • перець – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • посадкою цибулі займаються 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
  • баклажани – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • кабачки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • картопля – 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
  • полуниця – 17, 18, 23, 24;
  • горох, боби, квасоля – 12, 13, 22, 23, 24;
  • горох – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 30;
  • морква – 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
  • зелень – 17, 18, 25, 26, 27;

Коли краще займатися квітами у квітні 2023

  • однорічні квіти – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
  • багаторічні – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
  • цибулинні – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
  • вазони – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

Посадка саджанців у квітні 2023: сприятливі дні

  • плодові дерева – 12, 13;
  • виноград – 12, 13, 17, 18 числа;
  • агрус та смородина – 12, 13, 17, 18;
  • малина – 12, 13, 17, 18.

Сприятливі дні для садових робіт у квітні 2023

  1. Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 3, 4, 30.
  2. Прополюють – 12, 13.
  3. Вносять мінеральні добрива – 9, 12, 13, 17, 18.
  4. Поливають – 9, 25, 26, 27.
  5. Обрізають гілки – 11, 25, 26, 27.
  6. Боротьба зі шкідниками – 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
  7. Посадка плодових дерев – 3, 4, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30.

Посівний календар 2023 на травень

Сприятливі дні: 23 та 24 травня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Несприятливі дні: 12, 19, 26.

Посівний календар 2023 на травень

Сприятливі посадкові дні у травні 2023

  • томати варто саджати 7, 14, 23, 24, 25 числа;
  • огірки – 7, 14, 23, 24, 25;
  • перець – 7, 14, 23, 24;
  • цибулю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
  • баклажани – 7, 14, 23, 24, 25;
  • кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
  • картоплю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • полуницю – 14, 22;
  • боби – 9, 10, 11, 22;
  • редиску – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
  • моркву – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • зелень – 14, 23, 24

Сприятливі дні для роботи із квітами у травні 2023: пересадка та посадка

  • однорічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • багаторічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • цибулинні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • вазони – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Сприятливі дні для садових робіт у травні 2023

  1. Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 1, 2, 28, 29 числа.
  2. Прополюють рослини – 9, 10, 11.
  3. Вносять мінеральні добрива – 5, 9, 10, 11, 14.
  4. Обрізкою дерев займаються – 7, 23, 24, 25.
  5. Боротьба зі шкідниками – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
  6. Щеплюють дерева –  25 числа.
  7. Посадка дерев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.

Посівний календар 2023 на червень

Сприятливі дні: 1, 20, 29 червня.

Нейтральні дні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні: 17 та 18 червня.

Посівний календар 2023 на червень

Сприятливі посадкові дні у червні 2023

  • томати ліпше сіяти в таких числах –  5, 11, 20, 21, 22;
  • огірки – 5, 11, 20, 21, 22 числах;
  • перець – 5, 11, 20;
  • цибулю – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
  • капусту – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30;
  • кабачки – 5, 11, 20, 21, 22;
  • картоплю – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
  • полуницю – 11;
  • квасолю – 6, 7, 14, 15;
  • редиску – 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24;
  • моркву – 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
  • зелень – 11, 20;

Сприятливі дні для посіву та роботи із квітами у червні 2023

  • однорічні – 24, 27, 28;
  • багаторічні квіти – 24, 27, 28;
  • цибулинні – 24, 27, 28;
  • вазони – 24, 27, 28;

Сприятливі дні для посадки саджанців у червні 2023

  • яблуню, грушу, вишню та сливу – 6, 7;
  • виноград – 6, 7, 11;
  • смородину – 6, 7, 11;
  • малину – 6, 7, 11.

Сприятливі дні для садових робіт у червні 2023 

  1. Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 24 числа.
  2. Прополювання та проріджування рослин – 6, 7.
  3. Внесення добрив – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 29, 30.
  4. Гілки обрізають – 5, 20, 21, 22.
  5. Щеплюють дерева та чагарники – 21, 22.
  6. Саджають дерева – 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 24.

Посівний календар 2023 на липень

Сприятливі дні: 26 та 27 липня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29.

Несприятливі дні: 10 та 17 липня.

Посівний календар 2023 на липень

Сприятливі посадкові дні у липні 2023

  • цибуля – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31;
  • редиска – 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31;
  • зелень – 7, 18;

Сприятливі дні для роботи із квітами у липні 2023

  • однорічні – 21, 22, 23;
  • багаторічні – 21, 22, 23;
  • цибулинні – 21, 22, 23;
  • вазони – 21, 22, 23.

Сприятливі дні для садових робіт у липні 2023

  1. Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 21, 22, 23 числа.
  2. Прополюванням та проріджуванням – 3, 4, 31.
  3. Вносити мінеральні добрива – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 числа.
  4. Обрізка – 1, 2, 18, 20, 30.
  5. Боротися з хворобами та шкідниками – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31.
  6. Щеплювати дерева та чагарники – 20.
  7. Збирати врожай – 11, 12, 13, 18.

Посівний календар 2023 на серпень

Сприятливі дні: 1, 22, 23, 31.

Нейтральні дні: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дні: 6 серпня.

Посівний календар 2023 на серпень

Сприятливі посадкові дні у серпні 2023

  • огірки – 5, 13, 25, 26, 31;
  • цибуля – 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • капуста – 1, 5, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 31;
  • редиска – 1, 5, 8, 9, 13, 19, 27, 28, 31;

Сприятливі дні роботи із квітами

  • однорічні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
  • дворічні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
  • цибулинні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
  • вазони – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30.

Сприятливі дні для садових робіт

  1. Пересадка – 19 число.
  2. Проріджування – 1, 3, 27, 28, 29, 30.
  3. Внесення добрив – 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31.
  4. Обрізка – 13, 25, 26.
  5. Боротьба з хворобами та шкідниками – 1, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
  6. Збирання врожаю – 8, 9, 13.

Посівний календар 2023 на вересень

Сприятливі дні: 19, 20, 28.

Нейтральні дні: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Несприятливі дні: 3, 11, 13, 14, 30.

Посівний календар 2023 на вересень

Сприятливі посадкові дні у вересні 2023 

  • капуста – 4, 5, 9, 19, 20, 23, 24, 28, 29;
  • редиска – 4, 5, 9, 23, 24, 28, 29;
  • зелень – 9, 28, 29;
  • сприятливі дні для роботи із квітами – 6, 17, 18, 27 вересня.

Сприятливі дні для посадки саджанців

  • плодові дерева – 23, 24;
  • виноград – 23, 24, 28, 29;
  • смородина – 23, 24, 28, 29;

Посівний календар 2023 на жовтень

Сприятливі дні: 17, 25 жовтня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дні: 13 жовтня.

Посівний календар 2023 на жовтень

Сприятливі посадкові дні у жовтні 2023

  • цибуля – 3, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 29;
  • зелень – 7, 25, 26;
  • сприятливі дні для роботи з квітами – 5, 11, 24, 31.
  • сприятливі дні для посадки саджанців – 21, 25, 26 числа.

Посівний календар 2023 на листопад

Сприятливі дні: 22 листопада.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дні: 5, 12, 13.

Посівний календар 2023 на листопад

Сприятливі посадкові дні у листопаді 2023

  • цибуля – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
  • картопля – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
  • редиска – 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30;
  • морква – 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
  • зелень – 2, 4, 21, 22, 23, 30.
  • сприятливі дні для роботи з квітами – 7, 28.
  • для посадки саджанців – 17, 18, 21, 22.

Посівний календар 2023 на грудень

Сприятливі дні: 19 та 27 грудня.

Нейтральні дні: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26.

Несприятливі дні: 3, 12, 23.

Посівний календар 2023 на грудень

Сприятливі посадкові дні у грудні 2023 

  • цибуля – 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29;
  • редиска, редька, дайкон –  6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29;
  • зелень – 18, 19, 21, 27, 28, 29;
  • квіти – 6, 7, 25, 26.
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