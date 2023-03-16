Городний сезон починається ще до весни. З початку року господарі задумуються над майбутніми посівами та посадками різних культур.
Часто для того, аби отримати кращий урожай, багато людей звіряються з датами посадок по місячному календарю. Посівний календар на 2023 рік – знайдете у нашому матеріалі.
Посівний календар 2023 на січень
Сприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 число.
Несприятливі дні: 21, 22 та 23 січня.
Посівний календар 2023: сприятливі дати посадок
- томати сіють в такі числа: 6, 7, 19, 24, 25, 26;
- огірки – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
- посів перцю роблять 6, 7, 19, 24, 25 та 26 числа;
- цибулю засівають 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 січня;
- посівом капусти займаються 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 числа;
- баклажани – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
- редиску та редьку сіють 1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 січня;
- зелень – 6, 7, 24, 25, 26.
Посів посадка та пересадка квітів: сприятливі дні
- однорічні квіти саджають в такі дні: 4, 5, 11, 31;
- старші – 4, 5, 11, 31;
- цибулинні – 4, 5, 11, 31.
Садові роботи: сприятливі дні
- Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 11 числа.
- Прополюванням та проріджуванням рослин в цей місяць займатися не бажано.
- Вносити мінеральні добрива слід 16, 17, 24, 25 та 26 числа.
- Вносити органічні добрива варто 16, 17, 24, 25, 26.
- Поливати та обприскувати рослини – 6, 7, 16, 17.
- Обрізати гілки та пагони – 6, 7, 19, 26.
- Боротися зі шкідниками – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 29, 30, 31.
Посівний календар 2023 на лютий
Сприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Несприятливі дні: 19, 20 лютого.
Лютий 2023: сприятливі дні
- томати – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
- огірки ліпше сіяти 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
- посівом перцю краще займатися 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
- цибулю ліпше сіяти 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
- капусту – 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26;
- сіяти баклажани – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
- кабачки та гарбуз – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
- полуницю – 1, 21, 22, 28;
- горох та квасолю – 1, 17, 25, 26, 28;
- редиску та редьку – 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26;
- моркву та буряк – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
- зелень – 2, 3, 4, 21, 22, 23.
Квіти: сприятливі дні
- однорічні – 1, 7, 9, 28 числа;
- багаторічні – 1, 7, 9, 28;
- цибулинні – 1, 7, 9, 28;
- вазони – 1, 7, 9, 28.
Найкращі дні для проведення садових робіт
- Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 7, 9 числа;
- Прополюванням та проріджуванням – 17;
- Внесення мінеральних добрив потрібно робити 13, 14, 17, 21, 22, 23 числа;
- Займатися поливом варто в такі дні: 2, 3, 4, 13, 14;
- Обрізкою займаються: 2, 3, 4 та 23 лютого;
- Борються зі шкідниками: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 25, 26, 28;
- Дерева зчіплювати варто 23 числа.
Посівний календар 2023 на березень
Сприятливі дні: 2, 29, 30 березня.
Нейтральні дні: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Несприятливі дні: 18 березня.
Березень 2023: сприятливі дні для посіву різних культур
- томати – 2, 3, 15, 29, 30;
- огірки – 2, 3, 15, 29, 30 число;
- перець варто сіяти 2, 3, 15, 29, 30 числа;
- цибулю – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- капусту – 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- баклажани – 2, 3, 15, 29, 30;
- кабачки – 2, 3, 15, 29, 30;
- картоплю – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- полуницю – 1, 27;
- квасолю та горох – 1, 16, 24, 25, 26, 27;
- редиску – 2, 3, 7, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- моркву – 2, 3, 7, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- зелень – 2, 3, 29, 30.
Пересадка квітів у березні 2023:
- квіти однорічні – 1, 7, 9, 27;
- багаторічні – 1, 7, 9, 27;
- цибулинні – 1, 7, 9, 27;
- вазони – 1, 7, 9, 27.
Сприятливі дні для садових робіт
- Пересадкою ліпше займатися 7 березня.
- Прополкою та проріджуванням рослин – 16 числа.
- Вносити добрива – 13, 16.
- Вносити органічні добрива потрібно – 13, 16.
- Поливати – 2, 3, 13, 29, 30.
- Обрізати пагони – 2, 3, 15, 29, 30.
- Боротися зі шкідниками – 1, 2, 3, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30.
- Щеплювати дерева в цей час не рекомендують.
- Посадкою плодових дерев займаються 2, 3, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 числа.
Посівний календар 2023 на квітень
Сприятливі дні: 25 та 26 квітня.
Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 квітня.
Несприятливі дні: 19 та 20 квітня.
Сприятливі посадкові дні у квітні 2023 року
- томати – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- огірки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- перець – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- посадкою цибулі займаються 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
- баклажани – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- кабачки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- картопля – 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
- полуниця – 17, 18, 23, 24;
- горох, боби, квасоля – 12, 13, 22, 23, 24;
- горох – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 30;
- морква – 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
- зелень – 17, 18, 25, 26, 27;
Коли краще займатися квітами у квітні 2023
- однорічні квіти – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
- багаторічні – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
- цибулинні – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
- вазони – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
Посадка саджанців у квітні 2023: сприятливі дні
- плодові дерева – 12, 13;
- виноград – 12, 13, 17, 18 числа;
- агрус та смородина – 12, 13, 17, 18;
- малина – 12, 13, 17, 18.
Сприятливі дні для садових робіт у квітні 2023
- Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 3, 4, 30.
- Прополюють – 12, 13.
- Вносять мінеральні добрива – 9, 12, 13, 17, 18.
- Поливають – 9, 25, 26, 27.
- Обрізають гілки – 11, 25, 26, 27.
- Боротьба зі шкідниками – 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
- Посадка плодових дерев – 3, 4, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30.
Посівний календар 2023 на травень
Сприятливі дні: 23 та 24 травня.
Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.
Несприятливі дні: 12, 19, 26.
Сприятливі посадкові дні у травні 2023
- томати варто саджати 7, 14, 23, 24, 25 числа;
- огірки – 7, 14, 23, 24, 25;
- перець – 7, 14, 23, 24;
- цибулю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
- баклажани – 7, 14, 23, 24, 25;
- кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
- картоплю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- полуницю – 14, 22;
- боби – 9, 10, 11, 22;
- редиску – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
- моркву – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- зелень – 14, 23, 24
Сприятливі дні для роботи із квітами у травні 2023: пересадка та посадка
- однорічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- багаторічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- цибулинні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- вазони – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
Сприятливі дні для садових робіт у травні 2023
- Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 1, 2, 28, 29 числа.
- Прополюють рослини – 9, 10, 11.
- Вносять мінеральні добрива – 5, 9, 10, 11, 14.
- Обрізкою дерев займаються – 7, 23, 24, 25.
- Боротьба зі шкідниками – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
- Щеплюють дерева – 25 числа.
- Посадка дерев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.
Посівний календар 2023 на червень
Сприятливі дні: 1, 20, 29 червня.
Нейтральні дні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Несприятливі дні: 17 та 18 червня.
Сприятливі посадкові дні у червні 2023
- томати ліпше сіяти в таких числах – 5, 11, 20, 21, 22;
- огірки – 5, 11, 20, 21, 22 числах;
- перець – 5, 11, 20;
- цибулю – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
- капусту – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30;
- кабачки – 5, 11, 20, 21, 22;
- картоплю – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
- полуницю – 11;
- квасолю – 6, 7, 14, 15;
- редиску – 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24;
- моркву – 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
- зелень – 11, 20;
Сприятливі дні для посіву та роботи із квітами у червні 2023
- однорічні – 24, 27, 28;
- багаторічні квіти – 24, 27, 28;
- цибулинні – 24, 27, 28;
- вазони – 24, 27, 28;
Сприятливі дні для посадки саджанців у червні 2023
- яблуню, грушу, вишню та сливу – 6, 7;
- виноград – 6, 7, 11;
- смородину – 6, 7, 11;
- малину – 6, 7, 11.
Сприятливі дні для садових робіт у червні 2023
- Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 24 числа.
- Прополювання та проріджування рослин – 6, 7.
- Внесення добрив – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 29, 30.
- Гілки обрізають – 5, 20, 21, 22.
- Щеплюють дерева та чагарники – 21, 22.
- Саджають дерева – 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 24.
Посівний календар 2023 на липень
Сприятливі дні: 26 та 27 липня.
Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29.
Несприятливі дні: 10 та 17 липня.
Сприятливі посадкові дні у липні 2023
- цибуля – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31;
- редиска – 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31;
- зелень – 7, 18;
Сприятливі дні для роботи із квітами у липні 2023
- однорічні – 21, 22, 23;
- багаторічні – 21, 22, 23;
- цибулинні – 21, 22, 23;
- вазони – 21, 22, 23.
Сприятливі дні для садових робіт у липні 2023
- Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 21, 22, 23 числа.
- Прополюванням та проріджуванням – 3, 4, 31.
- Вносити мінеральні добрива – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 числа.
- Обрізка – 1, 2, 18, 20, 30.
- Боротися з хворобами та шкідниками – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31.
- Щеплювати дерева та чагарники – 20.
- Збирати врожай – 11, 12, 13, 18.
Посівний календар 2023 на серпень
Сприятливі дні: 1, 22, 23, 31.
Нейтральні дні: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Несприятливі дні: 6 серпня.
Сприятливі посадкові дні у серпні 2023
- огірки – 5, 13, 25, 26, 31;
- цибуля – 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- капуста – 1, 5, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 31;
- редиска – 1, 5, 8, 9, 13, 19, 27, 28, 31;
Сприятливі дні роботи із квітами
- однорічні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
- дворічні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
- цибулинні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
- вазони – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30.
Сприятливі дні для садових робіт
- Пересадка – 19 число.
- Проріджування – 1, 3, 27, 28, 29, 30.
- Внесення добрив – 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31.
- Обрізка – 13, 25, 26.
- Боротьба з хворобами та шкідниками – 1, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
- Збирання врожаю – 8, 9, 13.
Посівний календар 2023 на вересень
Сприятливі дні: 19, 20, 28.
Нейтральні дні: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.
Несприятливі дні: 3, 11, 13, 14, 30.
Сприятливі посадкові дні у вересні 2023
- капуста – 4, 5, 9, 19, 20, 23, 24, 28, 29;
- редиска – 4, 5, 9, 23, 24, 28, 29;
- зелень – 9, 28, 29;
- сприятливі дні для роботи із квітами – 6, 17, 18, 27 вересня.
Сприятливі дні для посадки саджанців
- плодові дерева – 23, 24;
- виноград – 23, 24, 28, 29;
- смородина – 23, 24, 28, 29;
Посівний календар 2023 на жовтень
Сприятливі дні: 17, 25 жовтня.
Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.
Несприятливі дні: 13 жовтня.
Сприятливі посадкові дні у жовтні 2023
- цибуля – 3, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 29;
- зелень – 7, 25, 26;
- сприятливі дні для роботи з квітами – 5, 11, 24, 31.
- сприятливі дні для посадки саджанців – 21, 25, 26 числа.
Посівний календар 2023 на листопад
Сприятливі дні: 22 листопада.
Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Несприятливі дні: 5, 12, 13.
Сприятливі посадкові дні у листопаді 2023
- цибуля – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
- картопля – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
- редиска – 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30;
- морква – 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
- зелень – 2, 4, 21, 22, 23, 30.
- сприятливі дні для роботи з квітами – 7, 28.
- для посадки саджанців – 17, 18, 21, 22.
Посівний календар 2023 на грудень
Сприятливі дні: 19 та 27 грудня.
Нейтральні дні: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26.
Несприятливі дні: 3, 12, 23.
Сприятливі посадкові дні у грудні 2023
- цибуля – 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29;
- редиска, редька, дайкон – 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29;
- зелень – 18, 19, 21, 27, 28, 29;
- квіти – 6, 7, 25, 26.