Городний сезон починається ще до весни. З початку року господарі задумуються над майбутніми посівами та посадками різних культур.

Часто для того, аби отримати кращий урожай, багато людей звіряються з датами посадок по місячному календарю. Посівний календар на 2023 рік – знайдете у нашому матеріалі.

Посівний календар 2023 на січень

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 число.

Зараз дивляться

Несприятливі дні: 21, 22 та 23 січня.

Посівний календар 2023: сприятливі дати посадок

томати сіють в такі числа: 6, 7, 19, 24, 25, 26;

огірки – 6, 7, 19, 24, 25, 26;

посів перцю роблять 6, 7, 19, 24, 25 та 26 числа;

цибулю засівають 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 січня;

посівом капусти займаються 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 числа;

баклажани – 6, 7, 19, 24, 25, 26;

редиску та редьку сіють 1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 січня;

зелень – 6, 7, 24, 25, 26.

Посів посадка та пересадка квітів: сприятливі дні

однорічні квіти саджають в такі дні: 4, 5, 11, 31;

старші – 4, 5, 11, 31;

цибулинні – 4, 5, 11, 31.

Садові роботи: сприятливі дні

Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 11 числа. Прополюванням та проріджуванням рослин в цей місяць займатися не бажано. Вносити мінеральні добрива слід 16, 17, 24, 25 та 26 числа. Вносити органічні добрива варто 16, 17, 24, 25, 26. Поливати та обприскувати рослини – 6, 7, 16, 17. Обрізати гілки та пагони – 6, 7, 19, 26. Боротися зі шкідниками – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 29, 30, 31.

Посівний календар 2023 на лютий

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні: 19, 20 лютого.

Лютий 2023: сприятливі дні

томати – 2, 3, 4, 21, 22, 23;

огірки ліпше сіяти 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;

посівом перцю краще займатися 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;

цибулю ліпше сіяти 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;

капусту – 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26;

сіяти баклажани – 2, 3, 4, 21, 22, 23;

кабачки та гарбуз – 2, 3, 4, 21, 22, 23;

полуницю – 1, 21, 22, 28;

горох та квасолю – 1, 17, 25, 26, 28;

редиску та редьку – 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26;

моркву та буряк – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;

зелень – 2, 3, 4, 21, 22, 23.

Квіти: сприятливі дні

однорічні – 1, 7, 9, 28 числа;

багаторічні – 1, 7, 9, 28;

цибулинні – 1, 7, 9, 28;

вазони – 1, 7, 9, 28.

Найкращі дні для проведення садових робіт

Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 7, 9 числа; Прополюванням та проріджуванням – 17; Внесення мінеральних добрив потрібно робити 13, 14, 17, 21, 22, 23 числа; Займатися поливом варто в такі дні: 2, 3, 4, 13, 14; Обрізкою займаються: 2, 3, 4 та 23 лютого; Борються зі шкідниками: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 25, 26, 28; Дерева зчіплювати варто 23 числа.

Посівний календар 2023 на березень

Сприятливі дні: 2, 29, 30 березня.

Нейтральні дні: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні: 18 березня.

Березень 2023: сприятливі дні для посіву різних культур

томати – 2, 3, 15, 29, 30;

огірки – 2, 3, 15, 29, 30 число;

перець варто сіяти 2, 3, 15, 29, 30 числа;

цибулю – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

капусту – 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

баклажани – 2, 3, 15, 29, 30;

кабачки – 2, 3, 15, 29, 30;

картоплю – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

полуницю – 1, 27;

квасолю та горох – 1, 16, 24, 25, 26, 27;

редиску – 2, 3, 7, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

моркву – 2, 3, 7, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

зелень – 2, 3, 29, 30.

Пересадка квітів у березні 2023:

квіти однорічні – 1, 7, 9, 27;

багаторічні – 1, 7, 9, 27;

цибулинні – 1, 7, 9, 27;

вазони – 1, 7, 9, 27.

Сприятливі дні для садових робіт

Пересадкою ліпше займатися 7 березня. Прополкою та проріджуванням рослин – 16 числа. Вносити добрива – 13, 16. Вносити органічні добрива потрібно – 13, 16. Поливати – 2, 3, 13, 29, 30. Обрізати пагони – 2, 3, 15, 29, 30. Боротися зі шкідниками – 1, 2, 3, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Щеплювати дерева в цей час не рекомендують. Посадкою плодових дерев займаються 2, 3, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 числа.

Посівний календар 2023 на квітень

Сприятливі дні: 25 та 26 квітня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 квітня.

Несприятливі дні: 19 та 20 квітня.

Сприятливі посадкові дні у квітні 2023 року

томати – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

огірки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

перець – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

посадкою цибулі займаються 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;

баклажани – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

кабачки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

картопля – 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;

полуниця – 17, 18, 23, 24;

горох, боби, квасоля – 12, 13, 22, 23, 24;

горох – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 30;

морква – 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;

зелень – 17, 18, 25, 26, 27;

Коли краще займатися квітами у квітні 2023

однорічні квіти – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

багаторічні – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

цибулинні – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

вазони – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

Посадка саджанців у квітні 2023: сприятливі дні

плодові дерева – 12, 13;

виноград – 12, 13, 17, 18 числа;

агрус та смородина – 12, 13, 17, 18;

малина – 12, 13, 17, 18.

Сприятливі дні для садових робіт у квітні 2023

Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 3, 4, 30. Прополюють – 12, 13. Вносять мінеральні добрива – 9, 12, 13, 17, 18. Поливають – 9, 25, 26, 27. Обрізають гілки – 11, 25, 26, 27. Боротьба зі шкідниками – 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Посадка плодових дерев – 3, 4, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30.

Посівний календар 2023 на травень

Сприятливі дні: 23 та 24 травня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Несприятливі дні: 12, 19, 26.

Сприятливі посадкові дні у травні 2023

томати варто саджати 7, 14, 23, 24, 25 числа;

огірки – 7, 14, 23, 24, 25;

перець – 7, 14, 23, 24;

цибулю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;

баклажани – 7, 14, 23, 24, 25;

кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;

картоплю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

полуницю – 14, 22;

боби – 9, 10, 11, 22;

редиску – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;

моркву – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

зелень – 14, 23, 24

Сприятливі дні для роботи із квітами у травні 2023: пересадка та посадка

однорічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

багаторічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

цибулинні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

вазони – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Сприятливі дні для садових робіт у травні 2023

Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 1, 2, 28, 29 числа. Прополюють рослини – 9, 10, 11. Вносять мінеральні добрива – 5, 9, 10, 11, 14. Обрізкою дерев займаються – 7, 23, 24, 25. Боротьба зі шкідниками – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24. Щеплюють дерева – 25 числа. Посадка дерев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.

Посівний календар 2023 на червень

Сприятливі дні: 1, 20, 29 червня.

Нейтральні дні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні: 17 та 18 червня.

Сприятливі посадкові дні у червні 2023

томати ліпше сіяти в таких числах – 5, 11, 20, 21, 22;

огірки – 5, 11, 20, 21, 22 числах;

перець – 5, 11, 20;

цибулю – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;

капусту – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30;

кабачки – 5, 11, 20, 21, 22;

картоплю – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;

полуницю – 11;

квасолю – 6, 7, 14, 15;

редиску – 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24;

моркву – 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;

зелень – 11, 20;

Сприятливі дні для посіву та роботи із квітами у червні 2023

однорічні – 24, 27, 28;

багаторічні квіти – 24, 27, 28;

цибулинні – 24, 27, 28;

вазони – 24, 27, 28;

Сприятливі дні для посадки саджанців у червні 2023

яблуню, грушу, вишню та сливу – 6, 7;

виноград – 6, 7, 11;

смородину – 6, 7, 11;

малину – 6, 7, 11.

Сприятливі дні для садових робіт у червні 2023

Пересадкою та пікіруванням рослин займаються 24 числа. Прополювання та проріджування рослин – 6, 7. Внесення добрив – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 29, 30. Гілки обрізають – 5, 20, 21, 22. Щеплюють дерева та чагарники – 21, 22. Саджають дерева – 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 24.

Посівний календар 2023 на липень

Сприятливі дні: 26 та 27 липня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29.

Несприятливі дні: 10 та 17 липня.

Сприятливі посадкові дні у липні 2023

цибуля – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31;

редиска – 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31;

зелень – 7, 18;

Сприятливі дні для роботи із квітами у липні 2023

однорічні – 21, 22, 23;

багаторічні – 21, 22, 23;

цибулинні – 21, 22, 23;

вазони – 21, 22, 23.

Сприятливі дні для садових робіт у липні 2023

Пересадкою та пікіруванням рослин варто займатися 21, 22, 23 числа. Прополюванням та проріджуванням – 3, 4, 31. Вносити мінеральні добрива – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 числа. Обрізка – 1, 2, 18, 20, 30. Боротися з хворобами та шкідниками – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31. Щеплювати дерева та чагарники – 20. Збирати врожай – 11, 12, 13, 18.

Посівний календар 2023 на серпень

Сприятливі дні: 1, 22, 23, 31.

Нейтральні дні: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дні: 6 серпня.

Сприятливі посадкові дні у серпні 2023

огірки – 5, 13, 25, 26, 31;

цибуля – 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

капуста – 1, 5, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 31;

редиска – 1, 5, 8, 9, 13, 19, 27, 28, 31;

Сприятливі дні роботи із квітами

однорічні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;

дворічні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;

цибулинні – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;

вазони – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30.

Сприятливі дні для садових робіт

Пересадка – 19 число. Проріджування – 1, 3, 27, 28, 29, 30. Внесення добрив – 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31. Обрізка – 13, 25, 26. Боротьба з хворобами та шкідниками – 1, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Збирання врожаю – 8, 9, 13.

Посівний календар 2023 на вересень

Сприятливі дні: 19, 20, 28.

Нейтральні дні: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Несприятливі дні: 3, 11, 13, 14, 30.

Сприятливі посадкові дні у вересні 2023

капуста – 4, 5, 9, 19, 20, 23, 24, 28, 29;

редиска – 4, 5, 9, 23, 24, 28, 29;

зелень – 9, 28, 29;

сприятливі дні для роботи із квітами – 6, 17, 18, 27 вересня.

Сприятливі дні для посадки саджанців

плодові дерева – 23, 24;

виноград – 23, 24, 28, 29;

смородина – 23, 24, 28, 29;

Посівний календар 2023 на жовтень

Сприятливі дні: 17, 25 жовтня.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дні: 13 жовтня.

Сприятливі посадкові дні у жовтні 2023

цибуля – 3, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 29;

зелень – 7, 25, 26;

сприятливі дні для роботи з квітами – 5, 11, 24, 31.

сприятливі дні для посадки саджанців – 21, 25, 26 числа.

Посівний календар 2023 на листопад

Сприятливі дні: 22 листопада.

Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дні: 5, 12, 13.

Сприятливі посадкові дні у листопаді 2023

цибуля – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;

картопля – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;

редиска – 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30;

морква – 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30;

зелень – 2, 4, 21, 22, 23, 30.

сприятливі дні для роботи з квітами – 7, 28.

для посадки саджанців – 17, 18, 21, 22.

Посівний календар 2023 на грудень

Сприятливі дні: 19 та 27 грудня.

Нейтральні дні: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26.

Несприятливі дні: 3, 12, 23.

Сприятливі посадкові дні у грудні 2023