Сезон высадки урожая наступает, когда проходят морозы. Обычно это длится от начала марта до конца июня.

Чтобы получить обильные плоды, нужно знать какие культуры сажать в тот или иной срок. Лето прекрасно подходит для пряной зелени, корнеплодов, лука и так далее.

Что именно посадить в июне на огороде, рассказывают Факты ICTV.

Что посадить в июне

Бобовые

Спаржевая фасоль. В первой половине июня можно сажать ранние сорта. Плоды появятся через 50-60 дней, но употреблять эту культуру можно еще до полного созревания.

Благоприятные дни для высадки в июне: 1-3, 5, 6.

Пряные травы и зелень

В июне оптимальным вариантом для высадки является салатная зелень. Сорта салатов разделяют на весенние, летние и осенние. Сеять эту культуру можно не только в июне, но и в течение всего лета через каждые 2 недели. Главное их преимущество при правильном уходе — быстрое созревание.

Благоприятные дни для высадки в июне: 1-3, 20, 26-30.

Укроп и петрушка — еще одна зелень, которую можно сеять пока не появятся устойчивые морозы. Наиболее благоприятными для высадки являются 11 и 12 июня.

В течение июня, несколько раз за сезон, высевают базилик и шпинат. Сажать эти культуры нужно на хорошо освещенном месте, интервалом в 15-20 дней.

Благоприятные дни для высадки в июне: 2, 3, 23-26, 29, 30.

Корнеплоды

В июне высевают поздноспелые сорта моркови. Их выводят для хранения в зимний период. Культуру лучше сажать рядом с луком – на месте, где раньше росли капуста или кабачки.

Благоприятные дни для высадки в июне: 1-3, 6, 7, 15, 20, 24, 29, 30.

Свеклу можно сажать как в июне, так и позже летом. Однако не стоит забывать, что эта культура не любит расти на одном месте два года подряд. Лучше всего высаживать ее на грядках, где раньше были томаты, лук, баклажаны и тому подобное.

Благоприятные дни для высадки в июне: 10, 11.

Другие овощи

Ранние сорта томатов, высаженные в июне, могут принести урожай через 90 дней. Главное – поливать растение под корень и избегать попадания на листья. Благоприятные дни для высадки в июне: 1-3, 11-13, 24, 25, 30.

Если посадить огурцы в июне, к осени можно получить сочный урожай. Отличными предшественниками для этой культуры являются зелень, картофель, лук и шпинат.

Благоприятные дни для высадки в июне: 1-3, 19, 20, 27-30.

Тыква и кабачки — неприхотливые культуры. Поэтому сажать их можно в течение июня. Стоит выбрать освещенный участок и поддерживать достаточное количество влаги в почве.

Благоприятные дни для высадки в июне: 1, 19-21, 27, 28.