Более 1,5 года в Украине длится полномасштабная война, которую развязала Россия 24 февраля 2022 года. После — каждый украинец выбрал для себя свой фронт. Кто-то стал на защиту страны, взяв в руки оружие, кто-то начал заниматься волонтерством или благотворительностью, кто-то продолжил работать, тем самым подымая нашу внутреннюю экономику и донатя на ВСУ, а кто-то просто выехал.

Многие знаменитости выехали с началом полномасштабной войны. Некоторые находились в других странах уже во время вторжения РФ, однако большинство селебрити все-таки вернулись в Украину.

Сейчас мужчины-артисты ездят за пределы нашей страны только тогда, когда дают благотворительные концерты, однако есть и те недобросовестные, что воспользовались своим статусом и выехали с концами. Факты ICTV решили вспомнить мужчин-артистов, которые выехали за границу во время войны и не вернулись.

Олег Винник

1,5 года певец Олег Винник молчал и не выходил на связь с поклонниками. Лишь недавно он дал свое первое за это время большое интервью, в котором рассказал, что выехал из Украины 26 февраля 2022 года и сейчас находится в Берлине.

На протяжении долгого времени ходили слухи, что у исполнителя проблемы со здоровьем, одновременно появлялась информация о том, что, несмотря ни на что, он помогает ВСУ. И то, и другое подтвердил сам Винник.

Коллеги Олега на его молчание реагировали по-разному: кто-то говорил, что у него проблемы со здоровьем, а кто-то просто разочаровывался, поскольку он исчез, ничего не объяснив.

Однако даже после интервью Олега поддержали не все. Так, продюсер Михаил Ясинский уверен, Винник не понимает, что происходит в Украине.

Влад Яма

Хореограф Влад Яма уехал за границу 24 февраля 2022 года. Все это время он с семьей живет в США. Там танцор принимает участие в благотворительных вечерах, аукционах и собирает деньги на ВСУ, однако на него регулярно сыпется шквал критики.

Так, Влад Яма неоднократно нарывался на критику за свои фото. То он публикует, как развлекается на ТВ-шоу, то снимки в стиле спасателя Малибу.

Услышать критику в адрес Ямы можно и от его звездных коллег, однако большинство из них осуждать танцора не берутся, говорят, что все поступки останутся на его совести.

Александр Эллерт

Комик и победитель романтического шоу Холостячка 2 Александр Эллерт сперва был в Украине, но прошлым летом уехал в США и больше не вернулся. Мужчина все так же находится за границей и активно публикует свои фото оттуда, под которыми можно прочитать шквал критики в его адрес.

Очевидно, в Украину Александр возвращаться не собирается, поскольку в США он строит карьеру и выступает на стендапах.

Андрей Щегель

В марте разгорелся скандал вокруг комика Андрея Щегеля, который заявил, что уехал из Украины во время войны ради комфорта. Он сбежал в Турцию, поскольку там чувствует себя спокойнее.

Он смог уехать, поскольку является “артистом и представляет Украину за рубежом”, однако, очевидно, забыл, что по закону должен был вернуться. Вместо этого он сделал ряд провокационных заявлений, а после извинялся за свои слова.

Стоит отметить, что комик принес много проблем мужчинам-артистам, которые действительно выезжали и будут выезжать за границу для благотворительности.

Тарас Голубков

Выехал из Украины и режиссер Тарас Голубков. Более того, он продолжил сотрудничество с россиянами, снимая для путинистов клипы.

Изначально клипмейкер должен был ехать за границу на съемки документального фильма о войне в Украине, ему дали разрешение на выезд с 14 по 30 ноября. Однако стало известно, что вместо фильма Голубков снял клип для Клавы Коки.

Также есть звезды, которые не просто сбежали, но и предали Украину, например, плавчиха Яна Клочкова, которая живет во временно оккупированном РФ Крыму и молчит о войне, или певец Кирилл Туриченко, который строит карьеру в стране-агрессоре и игнорирует то, что россияне регулярно обстреливают его родную Одессу.

Детальнее о звездах, которые предали Украину, читайте на Фактах ICTV.