Украинский стендап-комик Андрей Щегель заявил, что уехал из Украины во время полномасштабной войны с РФ ради собственного “психологического комфорта”.

По его словам, мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство.

Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину. Щегель отметил, что сбежал в Турцию “как крыса”.

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— У меня три повестки. Я не боюсь военкоматов, определяю себя как свободного человека, понял, что мне некомфортно, и что я больше не могу, и нашел себе способ пожить в комфортной психологической обстановке, — сказал он.

Комик сказал, что таким образом он “позаботился о своем здоровье и реализовал право на ох*енную жизнь”.

Он смог уехать, ведь является “артистом и представляет Украину за рубежом”.

— Я нахожусь за границей, потому что мне разрешение предоставило государство, — сказал Щегель.

Щегель считает нормальным покинуть страну во время войны, а вернуться только после победы.

— Я исхожу из того, что это выбор ребят — погибать. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории, — заявил Щегель.

Фото: Андрей Щегель