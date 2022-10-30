Хореограф Евгений Кот высказался о своих коллегах, а именно о Владе Яме, который уехал за границу, и о Дмитрии Дикусаре, который вступил в ряды ВСУ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, Яма уехал с семьей жить в США. Евгений говорит, что судить никого ни за какое решение не будет.

— Это его жизнь и он принимает решения, которые хочет. Кто-то хочет выехать за границу, кто-то воевать, кто-то стать коллаборантом… Для меня вопрос, как люди покинули страну. Это 100% вопрос. Другой вопрос, как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра был введено военное положение, — отметил Кот.

Сам хореограф остается в Украине с начала войны, выезжал лишь на несколько дней по волонтерскому удостоверению в поисках авто для наших защитников.

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— Что касается Влада. Так он сделал. Так он чувствует. Я не осуждаю людей, которые не хотят воевать. Есть люди, которые боятся крови. Возможно, он такой. Я не знаю… Общество дает оценку нашим действиям. Совесть должна быть. Никому и ничего мы запретить не можем, — подчеркнул Кот.

Стоит отметить, что Влад занимается волонтерской деятельностью в США для помощи Украине и защитникам нашей страны.

Высказался Евгений и о Дмитрии Дикусаре, который практически с первых дней полномасштабной войны стоит на защите нашей страны. Говорит, не ожидал, что он сразу вступит в ряды ВСУ.

Сам Кот пытался вступить в ряды ТРО, однако тогда его не взяли. К тому же, у него белый билет из-за травм. Хореограф занимается волонтерством, чем помогает приблизить Украину к победе.