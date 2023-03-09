Режиссер из Украины Тарас Голубков продолжает сотрудничать с российскими артистами, несмотря на полномасштабную войну. Он снял клип для Клавы Коки, которая замалчивает и поддерживает кровавый режим РФ.

Так, в сети пытаются подчистить информацию о том, что Голубков продолжает работать с певцами страны-агрессора, однако делают это неудачно.

Премьера клипа Клавы Коки на песню Замуж состоялась 8 марта. Изначально актер Сергей Главчев, принимающий участие в съемках ролика, в Facebook написал, что Тарас является режиссером роботы, однако позже удалил эту графу. Теперь как режиссер указан некий Макс Ирман с 11 подписчиками в Instagram.

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Однако в интернете можно найти кадры со съемок клипа, на площадке которого четко видно Голубкова.

Минкульт подтвердил, что предоставил разрешение на временный выезд режиссеру Тарасу Голубкову с 14 по 30 ноября 2022 года. Он якобы попросил разрешение на выезд для съемок документального фильма о войне в Украине The War Diary. Как оказалось на самом деле – поехал снимать клипы для россиян.

Факты ICTV уже обратились к Тарасу Голубкову за комментарием, однако ответа пока что не получили.

Тарас Голубков – украинский клипмейкер и режиссер. Он известен как автор видеоклипов для группы Скрябин и таких артистов, как Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. В РФ он снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал по поводу стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что сбежал из Украины, поскольку является артистом.

Юморист сделал ряд провокационных заявлений по поводу войны в нашей стране. Более того, он заявил, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство.

Фото: Тарас Голубков