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Не понимает, где и что он. Ясинский сказал, есть ли место в шоу-бизнесе для Винника

3 июля 2023, 15:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Михаил Ясинский про Олега Винника

Продюсер Михаил Ясинский прокомментировал недавнее возвращение в инфопространство певца Олега Винника. Он уверен, что артист не понимает, что происходит в Украине.

Из первого большого интервью певца стало известно, когда Винник выехал из Украины — 26 февраля 2022 года. А потому продюсер считает, что Олег не чувствует нашу страну.

— Винник – человек, который абсолютно не понимает, что происходит. Не в теме. Он не понимает, где он, что он. И вообще весь мир, который вокруг него, он его не чувствует, — отметил Михаил.

Признается, общался с исполнителем два раза после начала полномасштабной войны. Один звонок был очень серьезного человека в том контексте, что делать певцу и артисту в такой момент.

— Второе наше общение было летом. И уже тогда было чувство, что он не понимает, что происходит. Это происходит с людьми, которые за границей, они не чувствуют Украину вообще… Когда я посмотрел интервью, я почувствовал, что он вообще не в контексте и живет своей жизнью, — подчеркнул Михаил.

Говорит, место для Винника в украинском шоу-бизнесе сейчас может появиться, но лишь в том случае, если его ответы на вопросы от общества будут конкретными и менее порезанными.

— Я его не осуждаю, я его понимаю… Кто-то испугался, кто-то действительно заболел, скажи об этом, пришло время, но я вижу человека, который ничего не понимает. Это меня разочаровывает… Но если такое чувство есть у украинцев, тогда вопрос, придут ли они на его концерт, — отметил Ясинский.

Также он добавил, что Винник очень искренний в своей бессознательности и всегда таким был. Считает, в этом секрет его популярности, но сейчас он немного не в себе.

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Источник
Слава Дьомін
Теги
Олег Винник
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