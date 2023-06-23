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Винник признался, что выехал из Украины после 24 февраля: кого певец вывез с собой

23 июня 2023, 11:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Олег Винник

Певец Олег Винник признался, что уехал из Украины уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

— Не смогу и не хочу, и не буду я рассказывать, как и все, по поводу войны. Я человек, который отвечает за свои слова и свои поступки. Уехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей, — признался Олег в интервью КРП.

Тогда певец также вывез за границу семью своего экс-продюсера Александра Горбенко.

Олег Винник та Олександр Горбенко

По словам Винника, он является резидентом Германии, поэтому из Украины выехал законно.

— Я гражданин Украины. И резидент Германии, проживаю здесь 23 года. Имею только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве, — объяснил Винник.

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Источник
КРП
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Олег Винник
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