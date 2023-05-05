Исполнителю Khayat (настоящее имя — Андрей Хайат) отказали в выезде из Украины. 5 апреля артист должен был отправиться на концерт в Манчестер.

В Instagram Khayat “поблагодарил” всех артистов-мужчин, которые получили разрешение на выезд от Минкульта и не вернулись в Украину.

— Билеты туда-обратно на руках, чемоданы сложены. Но ничего не произойдет, потому что в разрешении на выезд отказали. “Спасибо” всем, кто поехал за границу от Минкульта и не вернулся. Из-за таких трусов, как вы, даже имея не единожды позитивный опыт выезда, поехать в командировку теперь практически невозможно, — подчеркнул артист.

Он выразил надежду, что те мужчины-артисты, которые выехали и не вернулись, понесут за это криминальную ответственность.

Сам Khayat должен был брать участие в благотворительном концерте и аукционе в поддержку ВСУ — Ukrainian Eurovision party.

Проблемы с выездом для артистов начались после ситуации вокруг скандального комика Андрея Щегеля. В начале марта он заявил, что уехал из Украины, воспользовавшись правом артиста представить нашу страну за рубежом. Возвращаться назад он и не думал.