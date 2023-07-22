Понад 1,5 року в Україні триває повномасштабна війна, яку розв’язала Росія 24 лютого 2022 року. Після – кожен українець обрав для себе свій фронт. Хтось став на захист країни, взявши в руки зброю, хтось почав займатися волонтерством або благодійністю, хтось продовжив працювати, тим самим піднімаючи нашу внутрішню економіку та донатячи на ЗСУ, а хтось просто виїхав.

Багато знаменитостей виїхали з початком повномасштабної війни. Дехто перебував в інших країнах уже під час вторгнення РФ, проте більшість селебриті все ж таки повернулися в Україну.

Нині чоловіки-артисти їздять за межі нашої країни лише тоді, коли дають благодійні концерти, проте є й ті недобросовісні, що скористалися своїм статусом і виїхали з кінцями. Факти ICTV вирішили згадати чоловіків-артистів, які виїхали за кордон під час війни та не повернулися.

Олег Винник

1,5 року співак Олег Винник мовчав і не виходив на зв’язок із шанувальниками. Лише нещодавно він дав своє перше за цей час велике інтерв’ю, в якому розповів, що виїхав із України 26 лютого 2022 року і зараз перебуває в Берліні.

Упродовж тривалого часу ходили чутки, що у виконавця проблеми зі здоров’ям, водночас з’являлася інформація й про те, що, попри все, він допомагає ЗСУ. І те, й інше підтвердив сам Винник.

Колеги Олега на його мовчання реагували по-різному: хтось казав, що у нього проблеми зі здоров’ям, а хтось просто розчаровувався, оскільки він зник, нічого не пояснивши.

Однак навіть після інтерв’ю Олега підтримали не всі. Так, продюсер Михайло Ясинський впевнений, Винник не розуміє, що відбувається в Україні.

Влад Яма

Хореограф Влад Яма виїхав за кордон 24 лютого 2022 року. Весь цей час він із сім’єю мешкає у США. Там танцюрист бере участь у благодійних вечорах, аукціонах і збирає гроші на ЗСУ, проте на нього регулярно сиплеться шквал критики.

Так, Влад Яма неодноразово наривався на критику за свої фото. То він публікує, як розважається на ТБ-шоу, то знімки в стилі рятувальника Малібу.

Почути критику на адресу Ями можна і від його зіркових колег, проте більшість із них засуджувати танцівника не беруться, кажуть, що всі вчинки залишаться на його совісті.

Олександр Еллерт

Комік і переможець романтичного шоу Холостячка 2 Олександр Еллерт спершу був в Україні, але минулого літа поїхав до США і більше не повернувся. Чоловік й досі перебуває за кордоном й активно публікує свої фото звідти, під якими можна прочитати шквал критики на його адресу.

Вочевидь в Україну Олександр повертатися не збирається, оскільки в США він будує кар’єру і виступає на стендапах.

Андрій Щегель

У березні розгорівся скандал навколо коміка Андрія Щегеля, який заявив, що виїхав з України під час війни заради комфорту. Він втік до Туреччини, оскільки там почувається спокійніше.

Щегель зміг виїхати, оскільки є “артистом і представляє Україну за кордоном”, однак, вочевидь, забув, що за законом мав повернутися. Натомість він зробив низку провокаційних заяв, а потім вибачався за свої слова.

Варто зазначити, що комік приніс багато проблем чоловікам-артистам, які справді виїжджали і виїжджатимуть за кордон для благодійності.

Тарас Голубков

Виїхав із України і режисер Тарас Голубков. Ба більше, він продовжив співпрацю з росіянами, знімаючи для путіністів кліпи.

Спочатку кліпмейкер мав їхати за кордон на зйомки документального фільму про війну в Україні, йому дали дозвіл на виїзд з 14 до 30 листопада. Однак стало відомо, що замість фільму Голубков зняв кліп для Клави Коки.

Також є зірки, які не просто втекли, а й зрадили Україну, як-от плавчиня Яна Клочкова, що мешкає в тимчасово окупованому РФ Криму та мовчить про війну, або ж співак Кирило Туриченко, який будує кар’єру в країні-агресорі та ігнорує те, що росіяни регулярно обстрілюють його рідну Одесу.

Детальніше про зірок, які зрадили Україну, читайте на Фактах ICTV.