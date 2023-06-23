Певец Олег Винник лично опроверг слухи об онкозаболевании, но свой диагноз называть отказался.

По словам артиста, была не одна и даже не две вещи, которые его накрыли. Сперва он не обращал на это внимание, но потом в один момент все, как говорит Винник — “выключается”.

— Сегодня хуже, чем было неделю назад. Слава богу, меня подняли, поставили на ноги… У меня есть человек, который не дает умереть. Человек, который ближе всего ко мне. С которым порой сплю. Она, не он. Вы ее знаете, — отметил Олег.

Добавляет, этой болезнью в Германии болеет 2%. Сегодня она уже не является такой страшной и летальной, но еще некоторое время назад было иначе.

— Раньше, если с первого раза человек не обращался к врачу, через год он остается в коляске. Но сегодня не стоит волноваться. Есть таблетки, медикаменты, — говорит Винник.

Признался, все началось в туре, тогда он еще не знал, что это такое и не рассказывал. Говорит, были симптомы, которые ты не можешь понять.

— Тебя вытаскивают из чего-то, а ты не можешь ничего сделать и шутишь. Я постоянно ржу, оно меня спасает, — добавляет певец.

Стоит отметить, что внешне артист не изменился. Как сейчас выглядит Олег Винник — смотрите на Фактах ICTV.