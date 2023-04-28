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Передаете поддержку Умани? Влад Яма нарвался на хейт из-за фото с Майами

28 апреля 2023, 16:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Яма

Хореограф Влад Яма нарвался на критику за публикацию в Instagram. Живя в США, хореограф опубликовал снимок, где он развлекается во время ТВ-шоу.

На фото можно заметить, что Влад прыгает с голым торсом на съемочной площадке, и к уху у него прикреплен микрофон. Он подписал фотографию словом Держимся, чем и спровоцировал бурю недовольства:

  • Держитесь крепко. В Америке сейчас, пожалуй, самые трудные времена.
  • Городу Умань передаете поддержку?
  • Если честно, то это фото реально выглядит как по**об в сторону украинцев.
  • Это не яма, это дно.

Артист решил не игнорировать недовольство пользователей сети, и объяснил свою позицию. Влад заявил, что снимок и подпись касается только его, без намеков и скрытого смысла. Хореограф также напомнил, что он работает и активно донатит, чтобы приблизить нашу победу.

https://www.instagram.com/p/Crk1XVou80j/

— Некоторые увидели другое. Я никого не обвиняю, градус напряжения сейчас слишком велик. Надеюсь, ужас скоро закончится. Работаем каждый на своем месте. Чтобы жить и донатить, — заявил Яма.

К своим мысля танцор добавил черно-белый снимок, на котором он с длинными волосами и бородой с усами.

Яма уже нарывался на критику за фото. В феврале он опубликовал свой снимок в стиле Спасателей Малибу. Тогда артисту напомнили, что он уехал в США во время войны. Яма заявил, что ничего доказывать не собирается, и у него есть дела поважнее.

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Теги
Война в Украине Влад Яма США
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