Предательница-ведущая Регина Тодоренко заявила, что планирует приехать в родную Одессу.

Очевидно, молчунью ничего не смущает и она даже не думает о том, что в Украине ее никто не ждет. Так, кто-то из подписчиков спросил у Регины — приедет ли она в свой город.

— Да, конечно, — без всяких сомнений ответила Тодоренко.

Кроме того, отвечая на этот вопрос она прикрепила фото, на котором предстала в центре Одессы.

Напомним, что последние годы Регина живет в РФ вместе с мужем-россиянином и двумя сыновьями.

Предательница замалчивает войну в Украине и спокойно продолжает жить в Москве. После 24 февраля она сказала, что наши страны “должны помириться”. Кроме того, тогда еще было известно, что ее родные остаются в Одессе, которую регулярно обстреливают российские оккупанты.

Один раз Регина попыталась оправдать свое молчанье, сказав, что у них с мужем, певцом Владом Топаловым, разные взгляды на войну.