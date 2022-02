В финале национального отбора на Евровидение 2022 выступит Barleben (настоящее имя — Александр Барлебен) с песней Hear My Words.

По словам Александра, посыл его трека должны услышать страна и мир, это очень актуально в сегодняшних реалиях.

Песня была написана при соавторстве с талантливой композиторшей Кристиной Хромяк.

Текст песни Barleben — Hear My Words

I live in a silent world

I have a story to be told

My words sound weird to you

But I’m not telling something new

Love, only love

Will show the way for your healing

Let it get inside

Let it get inside of your cold lonely heart

I stand on the edge of dreams

I really don’t care how it seems

My eyes see the perfect best

I keep the warmness in my chest

Love, only love

Will show the way for your healing

Let it get inside

Let it get inside of your cold lonely heart

Перевод песни Barleben — Hear My Words

Я живу в безмолвном мире

У меня есть история, которую нужно рассказать

Мои слова звучат странно для тебя

Но я не рассказываю ничего нового

Любовь, только любовь

Укажет путь к твоему исцелению

Позволь ей проникнуть внутрь

Пусть она проникнет в твое холодное одинокое сердце

Я стою на краю мечты

Мне все равно, как это кажется.

Мои глаза видят самое идеальное.

Я храню тепло в своей груди

Любовь, только любовь

Укажет путь к твоему исцелению

Позволь ей проникнуть внутрь

Пусть она проникнет в твое холодное одинокое сердце