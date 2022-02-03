Украинская инди-поп группа Our Atlantic в финале национального отбора на Евровидение 2022 будет выступать с песней Моя любов.

Участники коллектива признались, что своим треком хотят обратить внимание общества на злободневную тему абьюза, которая касается каждого.

– Мужчины, женщины и любой человек в мире могут стать жертвой абьюза. И очень важно вовремя выйти из этих отношений, чтобы потом не собирать себя по кускам, – рассказал Дмитрий Бакал, автор слов.

Группа Our Atlantic уже успел презентовать лирик-видео в конкурсной песне Моя любов, а клип артисты обещают показать 8 февраля.

Текст песни Our Atlantic — Моя любов

Карі очі

Чорні брови

Пасували лиш одній тобі

Дикий погляд

Кров із носа

От і всі про тебе спогади

Ти сиділа проти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому не потрібна така

Ти безсердечною була

Моя любов тобі чужа

Вранці ллються вони

І о пізній порі

Гіркі сльози твої

Все одно

Ти ховаєш синці

Непомітні рубці

Кажеш це не любов

Це є любов

Чуєш мила

Давай знову

Пригадаємо, які були

Ми щасливі

Невідомо

Чого знову так боїшся ти

Ти сидиш навпроти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому не потрібна така

Ти безсердечною була

Моя любов тобі чужа

Перевод песни Our Atlantic — Моя любов

Карие глаза

Черные брови

Подходили только одной тебе

Дикий взгляд

Кровь из носа

Вот и все о тебе воспоминания

Ты сидела против меня голая и злая

Ты сама в этом всем виновата была

Ты уже никому не нужна такая

Ты бессердечной была

Моя любовь тебе чужая

Утром льются они

И в позднее время

Горькие слезы твои

Все равно

Ты прячешь синяки

Незаметные рубцы

Говоришь это не любовь

Это любовь

Слышишь милая

Давай снова

Вспомним, какие были

Мы счастливые

Неизвестно

Чего опять так боишься ты

Ты сидишь напротив меня голая и злая

Ты сама в этом всем виновата была

Ты уже никому не нужна такая

Ты бессердечной была

Моя любовь тебе чужая

Напомним, что финал нацотбора состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире UA: Перший. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 будут бороться восемь участников. В частности, Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Mihael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.

Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году. В конкурсе примут участие представители 41-й страны. Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая, финал состоится 14 мая.