12 февраля состоится финал национального отбора на Евровидение 2022 от Украины. Одним из участников является Michael Soul (настоящее имя — Михаил Сосунов). 25-летний артист выступит с песней Demons.

В композиции Michael Soul поет о внутренних демонах человека, которые всячески пытаются засесть в голове. Чтобы лучше понять, о чем говориться в композиции, Факты ICTV публикуют оригинальный текст песни Demons и его перевод.

Оригинальный текст песни Michael Soul – Demons

What about demons in your head?

They just come at night, and scare you from inside

Deep inside, baby

Can you feel that smell, it’s from the hell

Smell of sins that you want to forget

Misguided

You’re misguided

Our demons (x3)

Our demons baby

Pride, greed, lust

Our demons

Wrath, gluttony, envy, sloth

Our demons

I’m your demon (x2)

Tell me what you feel, when your demons come

Oh, they shut you down, force you to disguise

Kill your consciousness, close your eyes

You’re not strong enough to fight these lies

Baby, don’t give up, there’s life inside

Now it’s time to rise, rise and shine

Find the part you lost on the other side

Our demons (x3)

Our demons baby

Pride, greed, lust

Our demons

Wrath, gluttony, envy, sloth

Our demons

I’m your demon (x3)

I’m your…

Русский перевод песни Michael Soul – Demons

Как насчет демонов в твоей голове?

Они приходят ночью и пугают тебя изнутри

Сильно глубоко внутри, вот здесь

Ты чувствуешь этот запах, он же из ада

Запах грехов, который ты хочешь забыть

Упорно заблуждаешься

Ты заблуждаешься

Наши демоны (х4)

Гордость, жадность, похоть

Наши демоны

Гнев, чревоугодие, зависть, лень

Наши демоны

Я твой демон (х2)

Скажи мне, что ты чувствуешь, когда приходят твои демоны

О, они заткнули тебя, заставили надеть маску

Убей свое сознание, закрой глаза

Ты недостаточно силен, чтобы бороться с этой ложью

Но не сдавайся, ведь внутри тебя есть жизнь

Сейчас пришло время взойти, начать как рассвет и сиять

Найди часть, которую ты потеряла на той стороне

Наши демоны (х4)

Гордость, жадность, похоть

Наши демоны

Гнев, чревоугодие, зависть, лень

Наши демоны

Я твой демон (х3)

Я ваш…

Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2022 от Украины состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый в формате телевизионного концерта.

В каком порядке выступят участники отбора на Евровидение 2022 — смотрите на Фактах ICTV.

Сам международный песенный конкурс Евровидение 2022 состоится в Турине (Италия) в мае.