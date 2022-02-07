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С рэпом и фольклорными мотивами: трек Kalush Orchestra для нацотбора на Евровидение 2022

7 февраля 2022, 10:37
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra представила трек Stefania, с которым будет выступать в финале национального отбора на Евровидение 2022.

По словам музыкантов, песня основывается на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива.

Трек Stefania – о самом дорогом человеке, маме, который был написан всем составом группы Kalush Orchestra. В нем артисты делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой.

Пользователи сети уже активно обсуждают композицию музыкантов, которые стремятся представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

  • Прикольно, но не для Евровидения.
  • Со всех претендентов Kalush звучат лучше всего.
  • Рэп мешает, а припев классный.
  • Вы серьезно? Это уровень Евровидения?
  • Из всего, что я услышала, эта заявка нравится больше всего. Не понимаю претензий к рэпу, это самая главная фишка Калуша.
  • В песне есть качающие фишки, но рэп действительно отталкивает. Для украинского рынка это хорошая композиция, но не для европейского конкурса.
  • Хитовое и самобытное звучание.
  • До мурашек, очень проницательные слова.
  • Единственная песня, которая попала в плейлист. Это будущий хит! До отбора даже не слышала об этом исполнителе! Круто!
  • Отбор откровенно слабый, песня ни о чем, — пишут в сети.

Напомним, что финал нацотбора состоится 12 февраля в 18.30 в прямом эфире UA: Перший. Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.

Международный конкурс Евровидение в 2022 году состоится в Турине (Италия) благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.

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Теги
Kalush , Евровидение
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