Украинская группа Kalush Orchestra представила трек Stefania, с которым будет выступать в финале национального отбора на Евровидение 2022.

По словам музыкантов, песня основывается на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива.

Трек Stefania – о самом дорогом человеке, маме, который был написан всем составом группы Kalush Orchestra. В нем артисты делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой.

Пользователи сети уже активно обсуждают композицию музыкантов, которые стремятся представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

Прикольно, но не для Евровидения.

Со всех претендентов Kalush звучат лучше всего.

Рэп мешает, а припев классный.

Вы серьезно? Это уровень Евровидения?

Из всего, что я услышала, эта заявка нравится больше всего. Не понимаю претензий к рэпу, это самая главная фишка Калуша.

В песне есть качающие фишки, но рэп действительно отталкивает. Для украинского рынка это хорошая композиция, но не для европейского конкурса.

Хитовое и самобытное звучание.

До мурашек, очень проницательные слова.

Единственная песня, которая попала в плейлист. Это будущий хит! До отбора даже не слышала об этом исполнителе! Круто!

Отбор откровенно слабый, песня ни о чем, — пишут в сети.

Напомним, что финал нацотбора состоится 12 февраля в 18.30 в прямом эфире UA: Перший. Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.

Международный конкурс Евровидение в 2022 году состоится в Турине (Италия) благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.