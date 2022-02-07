Украинская группа Kalush Orchestra представила трек Stefania, с которым будет выступать в финале национального отбора на Евровидение 2022.
По словам музыкантов, песня основывается на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива.
Трек Stefania – о самом дорогом человеке, маме, который был написан всем составом группы Kalush Orchestra. В нем артисты делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой.
Пользователи сети уже активно обсуждают композицию музыкантов, которые стремятся представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.
- Прикольно, но не для Евровидения.
- Со всех претендентов Kalush звучат лучше всего.
- Рэп мешает, а припев классный.
- Вы серьезно? Это уровень Евровидения?
- Из всего, что я услышала, эта заявка нравится больше всего. Не понимаю претензий к рэпу, это самая главная фишка Калуша.
- В песне есть качающие фишки, но рэп действительно отталкивает. Для украинского рынка это хорошая композиция, но не для европейского конкурса.
- Хитовое и самобытное звучание.
- До мурашек, очень проницательные слова.
- Единственная песня, которая попала в плейлист. Это будущий хит! До отбора даже не слышала об этом исполнителе! Круто!
- Отбор откровенно слабый, песня ни о чем, — пишут в сети.
Напомним, что финал нацотбора состоится 12 февраля в 18.30 в прямом эфире UA: Перший. Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.
Международный конкурс Евровидение в 2022 году состоится в Турине (Италия) благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.