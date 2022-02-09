Финал нацотбора на Евровидение 2022: где и когда смотреть

Уже в субботу, 12 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2022. Мероприятие начнется в 18.30 и пройдет в формате телевизионного концерта.
Национальный отбор будут транслировать все платформы Суспільного:
- телеканал UA: Перший
- Facebook-страницы Суспільне Євробачення и UA: Перший
- YouTube-канал Суспільне Євробачення
- сайт eurovision.ua
- мобильное приложение suspilne.tv
- Радио Промінь
Напомним, что за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 будут бороться восемь участников.
В частности, Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.
Оценивать выступления финалистов будет жюри в составе Тины Кароль, Ярослава Лодыгина и Джамалы. Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.
Международный конкурс Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.
В конкурсе примут участие представители 41-й страны. По результатам жеребьевки Украина будет выступать в первом полуфинале.
Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая 2022 года, финал состоится 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.