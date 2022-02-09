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Финал нацотбора на Евровидение 2022: где и когда смотреть

9 февраля 2022, 12:58
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
евровидение 2022

Уже в субботу, 12 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2022. Мероприятие начнется в 18.30 и пройдет в формате телевизионного концерта.

Национальный отбор будут транслировать все платформы Суспільного:

  • телеканал UA: Перший
  • Facebook-страницы Суспільне Євробачення и UA: Перший
  • YouTube-канал Суспільне Євробачення
  • сайт eurovision.ua
  • мобильное приложение suspilne.tv
  • Радио Промінь

Напомним, что за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 будут бороться восемь участников.

В частности, Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Оценивать выступления финалистов будет жюри в составе Тины Кароль, Ярослава Лодыгина и Джамалы. Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

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Международный конкурс Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

В конкурсе примут участие представители 41-й страны. По результатам жеребьевки Украина будет выступать в первом полуфинале.

Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая 2022 года, финал состоится 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.

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