24 января стали известны имена финалистов национального отбора на Евровидение 2022. Среди 284 заявок организаторы выбрали лишь восемь кандидатов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе.

Все песни финалистов отбора на Евровидение 2022 собрали Факты ICTV.

Cloudless — All be Alright

Michael Soul — Demons

Roxolana — Girlzzz

Our Atlantic — Моя любов

Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra — Stefania

Barleben — Hear My Word

Wellboy — Nozzy Bossy

Напомним, из-за нарушения правил конкурса организаторы отстранили Laud от участия в нацотборе Евровидения. Выяснилось, что песня Head Under Water была обнародована в 2018 году на YouTube автора Дэниела Ботинга.

Сам Laud нарушений правил конкурса не видит, говорит, что в 2018 году песню записали в экспериментальном режиме. После этого у нее появилась новая обработка, форма и аранжировка, а единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года. Следовательно, по законодательству об авторских правах, это уже другая композиция.

Финал нацотбора состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Перший. В составе жюри – Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

Традиционно состоялась и жеребьевка участников, с помощью которой определили порядок выступления.

В 2022 году организаторы конкурса решили не сразу объявлять номер участника, а поделили финал на две части. Так, кто-то из финалистов выступит в первой половине финала, кто-то – во второй.