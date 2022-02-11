Украинский певец Wellboy представил трек Nozzy Bossy, с которым будет выступать в финале национального отбора на Евровидение 2022.

По словам артиста, его песня имеет глубокий смысл о ценности своего родного края, а босые ноги – это корни, которые всегда впитывают в себя всю энергию от земли и двигают нас по жизни.

— Nozzy Bossy – о силе села, обо всех босоногих людях, идущих по этой планете. Я считаю себя босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босиком и мне это в кайфе. И эта песня – обо всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей, – прокомментировал трек Wellboy.

В сети уже активно обсуждают трек Wellboy. Некоторые поклонники Евровидения отмечают, что композиция не подходит к формату международного конкурса. А кто-то поддерживает артиста и акцентирует внимание на его неординарности.

Позитивная песенка и все.

Треш! Это вообще не уровень Евровидения. Зачем отбирать тех, кто пришел только пропиарить свою песню?

Я уже вижу, как эта песня звучит со сцены Евровидения! Я не хейтер, но объективно

Песенка интересная, но не для Евровидения.

Песня станет вирусной, но не для Евровидения.

А мне очень нравится! Весело, интересно и современно! Wellboy творит что-то хитовое!

У нас на радио точно станет хитом – песня веселая, зажигательная. На отборе станет крутым переходным треком для представления.

Милый трек, но не больше. Это как Сердючка на минималках!

Ожидалось что-то более масштабное и взрывное, — пишут в сети.

Кстати, Wellboy последним из финалистов представил свою конкурсную песню. Финал национального отбора на Евровидение состоится в субботу, 12 февраля.

За право представлять Украину на международной арене будут бороться восемь участников. В частности, Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. С какими песнями будут выступать финалисты – смотрите на Фактах ICTV.

Оценивать выступления будет жюри в составе Тины Кароль, Ярослава Лодыгина и Джамалы. Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.