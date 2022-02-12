Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Музыка

Кто едет на Евровидение от Украины

12 февраля 2022, 22:31
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Кто едет на Евровидение от Украины
Источник: Eurovision

12 февраля прошел отбора на Евровидение 2022, в котором приняли участие 8 конкурсантов. Все участники представили живое исполнение песен для конкурса в прямом эфире UA:ПЕРШИЙ.

По результатам судейского и зрительского голосования в национальном отборе Украину на Евровидение 2022 в Турине будет представлять Алина Паш с песней Тіні забутих предків.

Судьи отбора на Евровидение 2022 от Украины в лице Тины Кароль, Джамалы и Ярослава Лодыгина отдали победителю 8 баллов. По результатам зрительского голосования Алине Паш досталось 7 баллов. В сумме они принесли победу песне 15.

Ждем незабываемого выступления и достойного представления Украины на Евровидении 2022.

Что известно об Алине Паш

Алина Паш — украинская исполнительница и автор песен из Закарпатской области. Первая порция славы к девушке пришла после участия в шоу Х-Фактор на СТБ. Далее она не остановилась и начала активно создавать свою музыку. Первый сингл Паш Битанга получил хорошие отзывы слушателей. Далее были несколько хороших коллабораций, в частности с украинской хип-хоп исполнительницей Alyona alyona и бельгийским ди-джеем Apashe.

Читайте также:
Кто едет на Евровидение от УкраиныБитанга украинского шоу-биза: биография финалистки Нацотбора Алины Паш

Еще один яркий момент в карьере — выступление на День Независимости Украины. Алина Паш посреди гимна зачитала авторский куплет речитативом. Такой ход был очень смелым, но понравился многим.

Из последних достижений Алины — победа на Music Moves Europe Awards 2022. Певица получила денежный приз, который планирует потратить на съемки клипа на песню Тіні забутих предків.

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение 2022 будет проходить в итальянском городе Турин. Италия получила право принимать конкурс в 2021 году. Тогда победу на Евровидении завоевала рок-группа Maneskin с песней Zitti E Buoni. Кстати, Италия уже принимала конкурс у себя в 1965 и 1991 годах.

Участником стала 41 страна. В этом году на Евровидение вернулись Армения и Черногория. Однако Венгрия, Словакия и Турция не будут посылать своих представителей. Также на конкурсе не будет Беларуси. Европейский вещательный союз решил приостановить членство белорусского телевещателя БТРК.

Расписание Евровидение 2022:

  • первый полуфинал — 10 мая;
  • второй полуфинал — 12 мая;
  • финал — 14 мая.
Читайте также:
Кто едет на Евровидение от УкраиныЕвровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина

Теги
Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь