12 февраля прошел отбора на Евровидение 2022, в котором приняли участие 8 конкурсантов. Все участники представили живое исполнение песен для конкурса в прямом эфире UA:ПЕРШИЙ.

По результатам судейского и зрительского голосования в национальном отборе Украину на Евровидение 2022 в Турине будет представлять Алина Паш с песней Тіні забутих предків.

Судьи отбора на Евровидение 2022 от Украины в лице Тины Кароль, Джамалы и Ярослава Лодыгина отдали победителю 8 баллов. По результатам зрительского голосования Алине Паш досталось 7 баллов. В сумме они принесли победу песне 15.

Ждем незабываемого выступления и достойного представления Украины на Евровидении 2022.

Что известно об Алине Паш

Алина Паш — украинская исполнительница и автор песен из Закарпатской области. Первая порция славы к девушке пришла после участия в шоу Х-Фактор на СТБ. Далее она не остановилась и начала активно создавать свою музыку. Первый сингл Паш Битанга получил хорошие отзывы слушателей. Далее были несколько хороших коллабораций, в частности с украинской хип-хоп исполнительницей Alyona alyona и бельгийским ди-джеем Apashe.

Еще один яркий момент в карьере — выступление на День Независимости Украины. Алина Паш посреди гимна зачитала авторский куплет речитативом. Такой ход был очень смелым, но понравился многим.

Из последних достижений Алины — победа на Music Moves Europe Awards 2022. Певица получила денежный приз, который планирует потратить на съемки клипа на песню Тіні забутих предків.

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение 2022 будет проходить в итальянском городе Турин. Италия получила право принимать конкурс в 2021 году. Тогда победу на Евровидении завоевала рок-группа Maneskin с песней Zitti E Buoni. Кстати, Италия уже принимала конкурс у себя в 1965 и 1991 годах.

Участником стала 41 страна. В этом году на Евровидение вернулись Армения и Черногория. Однако Венгрия, Словакия и Турция не будут посылать своих представителей. Также на конкурсе не будет Беларуси. Европейский вещательный союз решил приостановить членство белорусского телевещателя БТРК.

Расписание Евровидение 2022: