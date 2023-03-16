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Посевной календарь 2023: лучшие даты для работ на огороде

16 марта 2023, 12:12
Анна Голишевская Редактор сайта
Місячний календар
Источник: Unsplash

Огородный сезон начинается еще до весны. С начала года хозяева задумываются над будущими посевами и посадками разных культур.

Часто для того, чтобы получить лучший урожай, многие сверяются с датами посадок по лунному календарю. Посевной календарь на 2023 год – найдете в нашем материале.

Посевной календарь 2023 на январь

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 число.

Сейчас смотрят

Неблагоприятные дни: 21, 22 и 23 января.

Посівний календар 2023 на січень

Посевной календарь 2023: благоприятные даты посадок

  • томаты сеют в следующие числа: 6, 7, 19, 24, 25, 26;
  • огурцы – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
  • посев перца производят 6, 7, 19, 24, 25 и 26 числа;
  • лук засевают 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 января;
  • посевом капусты занимаются 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 числа;
  • баклажаны – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
  • редис и редьку сеют 1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 января;
  • зелень – 6, 7, 24, 25, 26.

Посадка и пересадка цветов: благоприятные дни

  • однолетние цветы сажают в следующие дни: 4, 5, 11, 31;
  • старшие – 4, 5, 11, 31;
  • луковичные – 4, 5, 11, 31.

Садовые работы: благоприятные дни

  1. Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 11 числа.
  2. Прополкой и прореживанием растений в этот месяц заниматься не желательно.
  3. Вносить минеральные удобрения следует 16, 17, 24, 25 и 26 числа.
  4. Вносить органические удобрения следует 16, 17, 24, 25, 26.
  5. Поливать и опрыскивать растения – 6, 7, 16, 17.
  6. Обрезать ветки и побеги – 6, 7, 19, 26.
  7. Бороться с вредителями – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 29, 30, 31.

Посевной календарь 2023 на февраль

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 19, 20 февраля.

Посівний календар 2023 на лютий

Февраль 2023: благоприятные дни

  • томаты – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
  • огурцы лучше сеять 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
  • посевом перца лучше заниматься 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
  • лук лучше сеять 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
  • капусту – 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26;
  • сеять баклажаны – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
  • кабачки и тыкву – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
  • клубнику – 1, 21, 22, 28;
  • горох и фасоль – 1, 17, 25, 26, 28;
  • редис и редьку – 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26;
  • морковь и свеклу – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
  • зелень – 2, 3, 4, 21, 22, 23.

Цветы: благоприятные дни

  • однолетние – 1, 7, 9, 28 числа;
  • многолетние – 1, 7, 9, 28;
  • луковичные – 1, 7, 9, 28;
  • вазоны – 1, 7, 9, 28.

Лучшие дни для проведения садовых работ

  1. Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 7, 9 числа;
  2. Прополкой и прореживанием – 17;
  3. Внесение минеральных удобрений нужно производить 13, 14, 17, 21, 22, 23 числа;
  4. Заниматься поливом следует в следующие дни: 2, 3, 4, 13, 14;
  5. Обрезкой занимаются: 2, 3, 4 и 23 февраля;
  6. Сражаются с вредителями: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 25, 26, 28;
  7. Деревья сцеплять стоит 23 числа.

Посевной календарь 2023 на март

Благоприятные дни: 2, 29, 30 марта.

Нейтральные дни: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 18 марта.

Посівний календар 2023 на березень

Март 2023: благоприятные дни для посева разных культур

  • томаты – 2, 3, 15, 29, 30;
  • огурцы – 2, 3, 15, 29, 30 число;
  • перец следует сеять 2, 3, 15, 29, 30 числа;
  • лук – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • капусту – 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • баклажаны – 2, 3, 15, 29, 30;
  • кабачки – 2, 3, 15, 29, 30;
  • картофель – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • клубнику – 1, 27;
  • фасоль и горох – 1, 16, 24, 25, 26, 27;
  • редис – 2, 3, 7, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • морковь – 2, 3, 7, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
  • зелень – 2, 3, 29, 30.

Пересадка цветов в марте 2023:

  • цветки однолетние – 1, 7, 9, 27;
  • многолетние – 1, 7, 9, 27;
  • луковичные – 1, 7, 9, 27;
  • вазоны – 1, 7, 9, 27.

Благоприятные дни для садовых работ

  1. Пересадкой лучше заниматься 7 марта.
  2. Прополкой и прореживанием растений – 16 числа.
  3. Вносить удобрения – 13, 16.
  4. Вносить органические удобрения нужно – 13, 16.
  5. Поливать – 2, 3, 13, 29, 30.
  6. Обрезать побеги – 2, 3, 15, 29, 30.
  7. Бороться с вредителями – 1, 2, 3, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30.
  8. Прививать деревья в это время не рекомендуют.
  9. Посадкой плодовых деревьев занимаются 2, 3, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 числа.

Посевной календарь 2023 на апрель

Благоприятные дни: 25 и 26 апреля.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 30 апреля.

Неблагоприятные дни: 19 и 20 апреля.

Посівний календар 2023 на квітень

Благоприятные посадочные дни в апреле 2023

  • томаты – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • огурцы – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • перец – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • посадкой лука занимаются 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
  • баклажаны – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • кабачки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
  • картофель – 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
  • клубника – 17, 18, 23, 24;
  • горох, бобы, фасоль – 12, 13, 22, 23, 24;
  • морковь – 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
  • зелень – 17, 18, 25, 26, 27;

Когда лучше заниматься цветами в апреле 2023 

  • однолетние цветы – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
  • многолетние – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
  • луковичные – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
  • вазоны – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

Посадка саженцев в апреле 2023: благоприятные дни

  • плодовые деревья – 12, 13;
  • виноград – 12, 13, 17, 18 числа;
  • крыжовник и смородина – 12, 13, 17, 18;
  • малина – 12, 13, 17, 18.

Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2023

  1. Пересадкой и пикированием растений занимаются 3, 4, 30.
  2. Пропалывают – 12, 13.
  3. Вносят минеральные удобрения – 9, 12, 13, 17, 18.
  4. Поливают – 9, 25, 26, 27.
  5. Обрезают ветки – 11, 25, 26, 27.
  6. Борьба с вредителями – 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
  7. Посадка плодовых деревьев – 3, 4, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30.

Посевной календарь 2023 на май

Благоприятные дни: 23 и 24 мая.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 12, 19, 26.

Посівний календар 2023 на травень

Благоприятные посадочные дни в мае 2023 

  • томаты следует сажать 7, 14, 23, 24, 25 числа;
  • огурцы – 7, 14, 23, 24, 25;
  • перец – 7, 14, 23, 24;
  • лук – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
  • баклажаны – 7, 14, 23, 24, 25;
  • кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
  • картофель – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • клубнику – 14, 22;
  • бобы – 9, 10, 11, 22;
  • редис – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
  • морковь – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  • зелень – 14, 23, 24

Благоприятные дни для работы с цветами в мае 2023: пересадка и посадка

  • однолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • многолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • луковичные – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • вазоны – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Благоприятные дни для садовых работ в мае 2023 

  1. Пересадкой и пикированием растений занимаются 1, 2, 28, 29 числа.
  2. Пропалывают растения – 9, 10, 11.
  3. Вносят минеральные удобрения – 5, 9, 10, 11, 14.
  4. Обрезкой деревьев занимаются – 7, 23, 24, 25.
  5. Борьба с вредителями – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
  6. Прививают деревья – 25 числа.
  7. Посадка деревьев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.

Посевной календарь 2023 на июнь

Благоприятные дни: 1, 20, 29 июня.

Нейтральные дни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 17 и 18 июня.

Посівний календар 2023 на червень

Благоприятные посадочные дни в июне 2023

  • томаты лучше сеять в таких числах – 5, 11, 20, 21, 22;
  • огурцы – 5, 11, 20, 21, 22 числах;
  • перец – 5, 11, 20;
  • лук – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
  • капусту – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30;
  • кабачки – 5, 11, 20, 21, 22;
  • картофель – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
  • клубнику – 11;
  • фасоль – 6, 7, 14, 15;
  • редис – 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24;
  • морковь – 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
  • зелень – 11, 20.

Благоприятные дни для посева и работы с цветами в июне 2023 

  • однолетние – 24, 27, 28;
  • многолетние цветы – 24, 27, 28;
  • луковичные – 24, 27, 28;
  • вазоны – 24, 27, 28.

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2023 

  • яблоню, грушу, вишню и сливу – 6, 7;
  • виноград – 6, 7, 11;
  • смородину – 6, 7, 11;
  • малину – 6, 7, 11.

Благоприятные дни для садовых работ в июне 2023 

  1. Пересадкой и пикированием растений занимаются 24 числа.
  2. Прополка и прореживание растений – 6, 7.
  3. Внесение удобрений – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 29, 30.
  4. Ветви обрезают – 5, 20, 21, 22.
  5. Прививают деревья и кустарники – 21, 22.
  6. Сажают деревья – 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 24.

Посевной календарь 2023 на июль

Благоприятные дни: 26 и 27 июля.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 10 и 17 июля.

Посівний календар 2023 на липень

Благоприятные посадочные дни в июле 2023 

  • лук – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31;
  • редис – 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31;
  • зелень – 7, 18;

Благоприятные дни для работы с цветами в июле 2023

  • однолетние – 21, 22, 23;
  • многолетние – 21, 22, 23;
  • луковичные – 21, 22, 23;
  • вазоны – 21, 22, 23.

Благоприятные дни для садовых работ в июле 2023

  1. Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 21, 22, 23 числа.
  2. Прополкой и прореживанием – 3, 4, 31.
  3. Вносить минеральные удобрения – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 числа.
  4. Обрезкой – 1, 2, 18, 20, 30.
  5. Бороться с болезнями и вредителями – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31.
  6. Прививать деревья и кустарники – 20.
  7. Собирать урожай – 11, 12, 13, 18.

Посевной календарь 2023 на август

Благоприятные дни: 1, 22, 23, 31.

Нейтральные дни: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 6 августа.

Посівний календар 2023 на серпень

Благоприятные посадочные дни в августе 2023

  • огурцы – 5, 13, 25, 26, 31;
  • лук – 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • капуста – 1, 5, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 31;
  • редис – 1, 5, 8, 9, 13, 19, 27, 28, 31;

Благоприятные дни работы с цветами

  • однолетние – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
  • двухлетние – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
  • луковичные – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
  • вазоны – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30.

Благоприятные дни для садовых работ

  1. Пересадка – 19 число.
  2. Прореживание – 1, 3, 27, 28, 29, 30.
  3. Внесение удобрений – 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31.
  4. Обрезка – 13, 25, 26.
  5. Борьба с болезнями и вредителями – 1, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
  6. Сбор урожая – 8, 9, 13.

Посевной календарь 2023 на сентябрь

Благоприятные дни: 19, 20, 28.

Нейтральные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 13, 14, 30.

Посівний календар 2023 на вересень

Благоприятные посадочные дни в сентябре 2023

  • капуста – 4, 5, 9, 19, 20, 23, 24, 28, 29;
  • редис – 4, 5, 9, 23, 24, 28, 29;
  • зелень – 9, 28, 29;
  • благоприятные дни для работы с цветами – 6, 17, 18, 27 сентября.

Благоприятные дни для посадки саженцев

  • плодовые деревья – 23, 24;
  • виноград – 23, 24, 28, 29;
  • смородина – 23, 24, 28, 29;

Посевной календарь 2023 на октябрь

Благоприятные дни: 17, 25 октября.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 13 октября.

Посівний календар 2023 на жовтень

Благоприятные посадочные дни в октябре 2023

  • лук – 3, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 29;
  • зелень – 7, 25, 26;
  • благоприятные дни для работы с цветами – 5, 11, 24, 31
  • благоприятные дни для посадки саженцев – 21, 25, 26 числа.

Посевной календарь 2023 на ноябрь

Благоприятные дни: 22 ноября.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 5, 12, 13.

Посівний календар 2023 на листопад

Благоприятные посадочные дни в ноябре 2023 

  • лук – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
  • картофель – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
  • редис – 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30;
  • морковь – 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
  • зелень – 2, 4, 21, 22, 23, 30.
  • благоприятные дни для работы с цветами – 7, 28
  • для посадки саженцев – 17, 18, 21, 22.

Посевной календарь 2023 на декабрь

Благоприятные дни: 19 и 27 декабря.

Нейтральные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26.

Неблагоприятные дни: 3, 12, 23.

Посівний календар 2023 на грудень

Благоприятные посадочные дни в декабре 2023 

  • лук – 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29;
  • редис, редька, дайкон – 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29;
  • зелень – 18, 19, 21, 27, 28, 29;
  • цветы – 6, 7, 25, 26.
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