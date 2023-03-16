Огородный сезон начинается еще до весны. С начала года хозяева задумываются над будущими посевами и посадками разных культур.
Часто для того, чтобы получить лучший урожай, многие сверяются с датами посадок по лунному календарю. Посевной календарь на 2023 год – найдете в нашем материале.
Посевной календарь 2023 на январь
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 число.
Неблагоприятные дни: 21, 22 и 23 января.
Посевной календарь 2023: благоприятные даты посадок
- томаты сеют в следующие числа: 6, 7, 19, 24, 25, 26;
- огурцы – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
- посев перца производят 6, 7, 19, 24, 25 и 26 числа;
- лук засевают 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 января;
- посевом капусты занимаются 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 числа;
- баклажаны – 6, 7, 19, 24, 25, 26;
- редис и редьку сеют 1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 января;
- зелень – 6, 7, 24, 25, 26.
Посадка и пересадка цветов: благоприятные дни
- однолетние цветы сажают в следующие дни: 4, 5, 11, 31;
- старшие – 4, 5, 11, 31;
- луковичные – 4, 5, 11, 31.
Садовые работы: благоприятные дни
- Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 11 числа.
- Прополкой и прореживанием растений в этот месяц заниматься не желательно.
- Вносить минеральные удобрения следует 16, 17, 24, 25 и 26 числа.
- Вносить органические удобрения следует 16, 17, 24, 25, 26.
- Поливать и опрыскивать растения – 6, 7, 16, 17.
- Обрезать ветки и побеги – 6, 7, 19, 26.
- Бороться с вредителями – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 29, 30, 31.
Посевной календарь 2023 на февраль
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 19, 20 февраля.
Февраль 2023: благоприятные дни
- томаты – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
- огурцы лучше сеять 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
- посевом перца лучше заниматься 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;
- лук лучше сеять 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
- капусту – 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26;
- сеять баклажаны – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
- кабачки и тыкву – 2, 3, 4, 21, 22, 23;
- клубнику – 1, 21, 22, 28;
- горох и фасоль – 1, 17, 25, 26, 28;
- редис и редьку – 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26;
- морковь и свеклу – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;
- зелень – 2, 3, 4, 21, 22, 23.
Цветы: благоприятные дни
- однолетние – 1, 7, 9, 28 числа;
- многолетние – 1, 7, 9, 28;
- луковичные – 1, 7, 9, 28;
- вазоны – 1, 7, 9, 28.
Лучшие дни для проведения садовых работ
- Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 7, 9 числа;
- Прополкой и прореживанием – 17;
- Внесение минеральных удобрений нужно производить 13, 14, 17, 21, 22, 23 числа;
- Заниматься поливом следует в следующие дни: 2, 3, 4, 13, 14;
- Обрезкой занимаются: 2, 3, 4 и 23 февраля;
- Сражаются с вредителями: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 25, 26, 28;
- Деревья сцеплять стоит 23 числа.
Посевной календарь 2023 на март
Благоприятные дни: 2, 29, 30 марта.
Нейтральные дни: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 18 марта.
Март 2023: благоприятные дни для посева разных культур
- томаты – 2, 3, 15, 29, 30;
- огурцы – 2, 3, 15, 29, 30 число;
- перец следует сеять 2, 3, 15, 29, 30 числа;
- лук – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- капусту – 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- баклажаны – 2, 3, 15, 29, 30;
- кабачки – 2, 3, 15, 29, 30;
- картофель – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- клубнику – 1, 27;
- фасоль и горох – 1, 16, 24, 25, 26, 27;
- редис – 2, 3, 7, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- морковь – 2, 3, 7, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;
- зелень – 2, 3, 29, 30.
Пересадка цветов в марте 2023:
- цветки однолетние – 1, 7, 9, 27;
- многолетние – 1, 7, 9, 27;
- луковичные – 1, 7, 9, 27;
- вазоны – 1, 7, 9, 27.
Благоприятные дни для садовых работ
- Пересадкой лучше заниматься 7 марта.
- Прополкой и прореживанием растений – 16 числа.
- Вносить удобрения – 13, 16.
- Вносить органические удобрения нужно – 13, 16.
- Поливать – 2, 3, 13, 29, 30.
- Обрезать побеги – 2, 3, 15, 29, 30.
- Бороться с вредителями – 1, 2, 3, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30.
- Прививать деревья в это время не рекомендуют.
- Посадкой плодовых деревьев занимаются 2, 3, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 числа.
Посевной календарь 2023 на апрель
Благоприятные дни: 25 и 26 апреля.
Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 30 апреля.
Неблагоприятные дни: 19 и 20 апреля.
Благоприятные посадочные дни в апреле 2023
- томаты – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- огурцы – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- перец – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- посадкой лука занимаются 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
- баклажаны – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- кабачки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;
- картофель – 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
- клубника – 17, 18, 23, 24;
- горох, бобы, фасоль – 12, 13, 22, 23, 24;
- морковь – 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;
- зелень – 17, 18, 25, 26, 27;
Когда лучше заниматься цветами в апреле 2023
- однолетние цветы – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
- многолетние – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
- луковичные – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
- вазоны – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;
Посадка саженцев в апреле 2023: благоприятные дни
- плодовые деревья – 12, 13;
- виноград – 12, 13, 17, 18 числа;
- крыжовник и смородина – 12, 13, 17, 18;
- малина – 12, 13, 17, 18.
Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2023
- Пересадкой и пикированием растений занимаются 3, 4, 30.
- Пропалывают – 12, 13.
- Вносят минеральные удобрения – 9, 12, 13, 17, 18.
- Поливают – 9, 25, 26, 27.
- Обрезают ветки – 11, 25, 26, 27.
- Борьба с вредителями – 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
- Посадка плодовых деревьев – 3, 4, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30.
Посевной календарь 2023 на май
Благоприятные дни: 23 и 24 мая.
Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 12, 19, 26.
Благоприятные посадочные дни в мае 2023
- томаты следует сажать 7, 14, 23, 24, 25 числа;
- огурцы – 7, 14, 23, 24, 25;
- перец – 7, 14, 23, 24;
- лук – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
- баклажаны – 7, 14, 23, 24, 25;
- кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
- картофель – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- клубнику – 14, 22;
- бобы – 9, 10, 11, 22;
- редис – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
- морковь – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- зелень – 14, 23, 24
Благоприятные дни для работы с цветами в мае 2023: пересадка и посадка
- однолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- многолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- луковичные – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- вазоны – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
Благоприятные дни для садовых работ в мае 2023
- Пересадкой и пикированием растений занимаются 1, 2, 28, 29 числа.
- Пропалывают растения – 9, 10, 11.
- Вносят минеральные удобрения – 5, 9, 10, 11, 14.
- Обрезкой деревьев занимаются – 7, 23, 24, 25.
- Борьба с вредителями – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
- Прививают деревья – 25 числа.
- Посадка деревьев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.
Посевной календарь 2023 на июнь
Благоприятные дни: 1, 20, 29 июня.
Нейтральные дни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 17 и 18 июня.
Благоприятные посадочные дни в июне 2023
- томаты лучше сеять в таких числах – 5, 11, 20, 21, 22;
- огурцы – 5, 11, 20, 21, 22 числах;
- перец – 5, 11, 20;
- лук – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
- капусту – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30;
- кабачки – 5, 11, 20, 21, 22;
- картофель – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
- клубнику – 11;
- фасоль – 6, 7, 14, 15;
- редис – 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24;
- морковь – 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;
- зелень – 11, 20.
Благоприятные дни для посева и работы с цветами в июне 2023
- однолетние – 24, 27, 28;
- многолетние цветы – 24, 27, 28;
- луковичные – 24, 27, 28;
- вазоны – 24, 27, 28.
Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2023
- яблоню, грушу, вишню и сливу – 6, 7;
- виноград – 6, 7, 11;
- смородину – 6, 7, 11;
- малину – 6, 7, 11.
Благоприятные дни для садовых работ в июне 2023
- Пересадкой и пикированием растений занимаются 24 числа.
- Прополка и прореживание растений – 6, 7.
- Внесение удобрений – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 29, 30.
- Ветви обрезают – 5, 20, 21, 22.
- Прививают деревья и кустарники – 21, 22.
- Сажают деревья – 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 24.
Посевной календарь 2023 на июль
Благоприятные дни: 26 и 27 июля.
Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 10 и 17 июля.
Благоприятные посадочные дни в июле 2023
- лук – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31;
- редис – 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31;
- зелень – 7, 18;
Благоприятные дни для работы с цветами в июле 2023
- однолетние – 21, 22, 23;
- многолетние – 21, 22, 23;
- луковичные – 21, 22, 23;
- вазоны – 21, 22, 23.
Благоприятные дни для садовых работ в июле 2023
- Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 21, 22, 23 числа.
- Прополкой и прореживанием – 3, 4, 31.
- Вносить минеральные удобрения – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 числа.
- Обрезкой – 1, 2, 18, 20, 30.
- Бороться с болезнями и вредителями – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31.
- Прививать деревья и кустарники – 20.
- Собирать урожай – 11, 12, 13, 18.
Посевной календарь 2023 на август
Благоприятные дни: 1, 22, 23, 31.
Нейтральные дни: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 6 августа.
Благоприятные посадочные дни в августе 2023
- огурцы – 5, 13, 25, 26, 31;
- лук – 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- капуста – 1, 5, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 31;
- редис – 1, 5, 8, 9, 13, 19, 27, 28, 31;
Благоприятные дни работы с цветами
- однолетние – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
- двухлетние – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
- луковичные – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;
- вазоны – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30.
Благоприятные дни для садовых работ
- Пересадка – 19 число.
- Прореживание – 1, 3, 27, 28, 29, 30.
- Внесение удобрений – 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31.
- Обрезка – 13, 25, 26.
- Борьба с болезнями и вредителями – 1, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
- Сбор урожая – 8, 9, 13.
Посевной календарь 2023 на сентябрь
Благоприятные дни: 19, 20, 28.
Нейтральные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.
Неблагоприятные дни: 3, 11, 13, 14, 30.
Благоприятные посадочные дни в сентябре 2023
- капуста – 4, 5, 9, 19, 20, 23, 24, 28, 29;
- редис – 4, 5, 9, 23, 24, 28, 29;
- зелень – 9, 28, 29;
- благоприятные дни для работы с цветами – 6, 17, 18, 27 сентября.
Благоприятные дни для посадки саженцев
- плодовые деревья – 23, 24;
- виноград – 23, 24, 28, 29;
- смородина – 23, 24, 28, 29;
Посевной календарь 2023 на октябрь
Благоприятные дни: 17, 25 октября.
Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 13 октября.
Благоприятные посадочные дни в октябре 2023
- лук – 3, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 29;
- зелень – 7, 25, 26;
- благоприятные дни для работы с цветами – 5, 11, 24, 31
- благоприятные дни для посадки саженцев – 21, 25, 26 числа.
Посевной календарь 2023 на ноябрь
Благоприятные дни: 22 ноября.
Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 5, 12, 13.
Благоприятные посадочные дни в ноябре 2023
- лук – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
- картофель – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
- редис – 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30;
- морковь – 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30;
- зелень – 2, 4, 21, 22, 23, 30.
- благоприятные дни для работы с цветами – 7, 28
- для посадки саженцев – 17, 18, 21, 22.
Посевной календарь 2023 на декабрь
Благоприятные дни: 19 и 27 декабря.
Нейтральные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26.
Неблагоприятные дни: 3, 12, 23.
Благоприятные посадочные дни в декабре 2023
- лук – 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29;
- редис, редька, дайкон – 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29;
- зелень – 18, 19, 21, 27, 28, 29;
- цветы – 6, 7, 25, 26.