Огородный сезон начинается еще до весны. С начала года хозяева задумываются над будущими посевами и посадками разных культур.

Часто для того, чтобы получить лучший урожай, многие сверяются с датами посадок по лунному календарю. Посевной календарь на 2023 год – найдете в нашем материале.

Посевной календарь 2023 на январь

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 число.

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Неблагоприятные дни: 21, 22 и 23 января.

Посевной календарь 2023: благоприятные даты посадок

томаты сеют в следующие числа: 6, 7, 19, 24, 25, 26;

огурцы – 6, 7, 19, 24, 25, 26;

посев перца производят 6, 7, 19, 24, 25 и 26 числа;

лук засевают 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 января;

посевом капусты занимаются 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 числа;

баклажаны – 6, 7, 19, 24, 25, 26;

редис и редьку сеют 1, 2, 3, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 января;

зелень – 6, 7, 24, 25, 26.

Посадка и пересадка цветов: благоприятные дни

однолетние цветы сажают в следующие дни: 4, 5, 11, 31;

старшие – 4, 5, 11, 31;

луковичные – 4, 5, 11, 31.

Садовые работы: благоприятные дни

Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 11 числа. Прополкой и прореживанием растений в этот месяц заниматься не желательно. Вносить минеральные удобрения следует 16, 17, 24, 25 и 26 числа. Вносить органические удобрения следует 16, 17, 24, 25, 26. Поливать и опрыскивать растения – 6, 7, 16, 17. Обрезать ветки и побеги – 6, 7, 19, 26. Бороться с вредителями – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 29, 30, 31.

Посевной календарь 2023 на февраль

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 19, 20 февраля.

Февраль 2023: благоприятные дни

томаты – 2, 3, 4, 21, 22, 23;

огурцы лучше сеять 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;

посевом перца лучше заниматься 2, 3, 4, 21, 22, 23 числа;

лук лучше сеять 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;

капусту – 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26;

сеять баклажаны – 2, 3, 4, 21, 22, 23;

кабачки и тыкву – 2, 3, 4, 21, 22, 23;

клубнику – 1, 21, 22, 28;

горох и фасоль – 1, 17, 25, 26, 28;

редис и редьку – 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26;

морковь и свеклу – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26;

зелень – 2, 3, 4, 21, 22, 23.

Цветы: благоприятные дни

однолетние – 1, 7, 9, 28 числа;

многолетние – 1, 7, 9, 28;

луковичные – 1, 7, 9, 28;

вазоны – 1, 7, 9, 28.

Лучшие дни для проведения садовых работ

Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 7, 9 числа; Прополкой и прореживанием – 17; Внесение минеральных удобрений нужно производить 13, 14, 17, 21, 22, 23 числа; Заниматься поливом следует в следующие дни: 2, 3, 4, 13, 14; Обрезкой занимаются: 2, 3, 4 и 23 февраля; Сражаются с вредителями: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 25, 26, 28; Деревья сцеплять стоит 23 числа.

Посевной календарь 2023 на март

Благоприятные дни: 2, 29, 30 марта.

Нейтральные дни: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 18 марта.

Март 2023: благоприятные дни для посева разных культур

томаты – 2, 3, 15, 29, 30;

огурцы – 2, 3, 15, 29, 30 число;

перец следует сеять 2, 3, 15, 29, 30 числа;

лук – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

капусту – 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

баклажаны – 2, 3, 15, 29, 30;

кабачки – 2, 3, 15, 29, 30;

картофель – 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

клубнику – 1, 27;

фасоль и горох – 1, 16, 24, 25, 26, 27;

редис – 2, 3, 7, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

морковь – 2, 3, 7, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30;

зелень – 2, 3, 29, 30.

Пересадка цветов в марте 2023:

цветки однолетние – 1, 7, 9, 27;

многолетние – 1, 7, 9, 27;

луковичные – 1, 7, 9, 27;

вазоны – 1, 7, 9, 27.

Благоприятные дни для садовых работ

Пересадкой лучше заниматься 7 марта. Прополкой и прореживанием растений – 16 числа. Вносить удобрения – 13, 16. Вносить органические удобрения нужно – 13, 16. Поливать – 2, 3, 13, 29, 30. Обрезать побеги – 2, 3, 15, 29, 30. Бороться с вредителями – 1, 2, 3, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Прививать деревья в это время не рекомендуют. Посадкой плодовых деревьев занимаются 2, 3, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 числа.

Посевной календарь 2023 на апрель

Благоприятные дни: 25 и 26 апреля.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 30 апреля.

Неблагоприятные дни: 19 и 20 апреля.

Благоприятные посадочные дни в апреле 2023

томаты – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

огурцы – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

перец – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

посадкой лука занимаются 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;

баклажаны – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

кабачки – 11, 17, 18, 25, 26, 27;

картофель – 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;

клубника – 17, 18, 23, 24;

горох, бобы, фасоль – 12, 13, 22, 23, 24;

морковь – 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30;

зелень – 17, 18, 25, 26, 27;

Когда лучше заниматься цветами в апреле 2023

однолетние цветы – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

многолетние – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

луковичные – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

вазоны – 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30;

Посадка саженцев в апреле 2023: благоприятные дни

плодовые деревья – 12, 13;

виноград – 12, 13, 17, 18 числа;

крыжовник и смородина – 12, 13, 17, 18;

малина – 12, 13, 17, 18.

Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2023

Пересадкой и пикированием растений занимаются 3, 4, 30. Пропалывают – 12, 13. Вносят минеральные удобрения – 9, 12, 13, 17, 18. Поливают – 9, 25, 26, 27. Обрезают ветки – 11, 25, 26, 27. Борьба с вредителями – 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Посадка плодовых деревьев – 3, 4, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30.

Посевной календарь 2023 на май

Благоприятные дни: 23 и 24 мая.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 12, 19, 26.

Благоприятные посадочные дни в мае 2023

томаты следует сажать 7, 14, 23, 24, 25 числа;

огурцы – 7, 14, 23, 24, 25;

перец – 7, 14, 23, 24;

лук – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;

баклажаны – 7, 14, 23, 24, 25;

кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;

картофель – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

клубнику – 14, 22;

бобы – 9, 10, 11, 22;

редис – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;

морковь – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;

зелень – 14, 23, 24

Благоприятные дни для работы с цветами в мае 2023: пересадка и посадка

однолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

многолетние – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

луковичные – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

вазоны – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Благоприятные дни для садовых работ в мае 2023

Пересадкой и пикированием растений занимаются 1, 2, 28, 29 числа. Пропалывают растения – 9, 10, 11. Вносят минеральные удобрения – 5, 9, 10, 11, 14. Обрезкой деревьев занимаются – 7, 23, 24, 25. Борьба с вредителями – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24. Прививают деревья – 25 числа. Посадка деревьев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.

Посевной календарь 2023 на июнь

Благоприятные дни: 1, 20, 29 июня.

Нейтральные дни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 17 и 18 июня.

Благоприятные посадочные дни в июне 2023

томаты лучше сеять в таких числах – 5, 11, 20, 21, 22;

огурцы – 5, 11, 20, 21, 22 числах;

перец – 5, 11, 20;

лук – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;

капусту – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30;

кабачки – 5, 11, 20, 21, 22;

картофель – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;

клубнику – 11;

фасоль – 6, 7, 14, 15;

редис – 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24;

морковь – 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30;

зелень – 11, 20.

Благоприятные дни для посева и работы с цветами в июне 2023

однолетние – 24, 27, 28;

многолетние цветы – 24, 27, 28;

луковичные – 24, 27, 28;

вазоны – 24, 27, 28.

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2023

яблоню, грушу, вишню и сливу – 6, 7;

виноград – 6, 7, 11;

смородину – 6, 7, 11;

малину – 6, 7, 11.

Благоприятные дни для садовых работ в июне 2023

Пересадкой и пикированием растений занимаются 24 числа. Прополка и прореживание растений – 6, 7. Внесение удобрений – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 29, 30. Ветви обрезают – 5, 20, 21, 22. Прививают деревья и кустарники – 21, 22. Сажают деревья – 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 24.

Посевной календарь 2023 на июль

Благоприятные дни: 26 и 27 июля.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 10 и 17 июля.

Благоприятные посадочные дни в июле 2023

лук – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31;

редис – 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31;

зелень – 7, 18;

Благоприятные дни для работы с цветами в июле 2023

однолетние – 21, 22, 23;

многолетние – 21, 22, 23;

луковичные – 21, 22, 23;

вазоны – 21, 22, 23.

Благоприятные дни для садовых работ в июле 2023

Пересадкой и пикированием растений следует заниматься 21, 22, 23 числа. Прополкой и прореживанием – 3, 4, 31. Вносить минеральные удобрения – 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 числа. Обрезкой – 1, 2, 18, 20, 30. Бороться с болезнями и вредителями – 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31. Прививать деревья и кустарники – 20. Собирать урожай – 11, 12, 13, 18.

Посевной календарь 2023 на август

Благоприятные дни: 1, 22, 23, 31.

Нейтральные дни: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 6 августа.

Благоприятные посадочные дни в августе 2023

огурцы – 5, 13, 25, 26, 31;

лук – 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

капуста – 1, 5, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 31;

редис – 1, 5, 8, 9, 13, 19, 27, 28, 31;

Благоприятные дни работы с цветами

однолетние – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;

двухлетние – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;

луковичные – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30;

вазоны – 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30.

Благоприятные дни для садовых работ

Пересадка – 19 число. Прореживание – 1, 3, 27, 28, 29, 30. Внесение удобрений – 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31. Обрезка – 13, 25, 26. Борьба с болезнями и вредителями – 1, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Сбор урожая – 8, 9, 13.

Посевной календарь 2023 на сентябрь

Благоприятные дни: 19, 20, 28.

Нейтральные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 13, 14, 30.

Благоприятные посадочные дни в сентябре 2023

капуста – 4, 5, 9, 19, 20, 23, 24, 28, 29;

редис – 4, 5, 9, 23, 24, 28, 29;

зелень – 9, 28, 29;

благоприятные дни для работы с цветами – 6, 17, 18, 27 сентября.

Благоприятные дни для посадки саженцев

плодовые деревья – 23, 24;

виноград – 23, 24, 28, 29;

смородина – 23, 24, 28, 29;

Посевной календарь 2023 на октябрь

Благоприятные дни: 17, 25 октября.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 13 октября.

Благоприятные посадочные дни в октябре 2023

лук – 3, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 29;

зелень – 7, 25, 26;

благоприятные дни для работы с цветами – 5, 11, 24, 31

благоприятные дни для посадки саженцев – 21, 25, 26 числа.

Посевной календарь 2023 на ноябрь

Благоприятные дни: 22 ноября.

Нейтральные дни: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 5, 12, 13.

Благоприятные посадочные дни в ноябре 2023

лук – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;

картофель – 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30;

редис – 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30;

морковь – 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 30;

зелень – 2, 4, 21, 22, 23, 30.

благоприятные дни для работы с цветами – 7, 28

для посадки саженцев – 17, 18, 21, 22.

Посевной календарь 2023 на декабрь

Благоприятные дни: 19 и 27 декабря.

Нейтральные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26.

Неблагоприятные дни: 3, 12, 23.

Благоприятные посадочные дни в декабре 2023