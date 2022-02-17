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День батарейки: яке свято відзначають 18 лютого

17 Лютого 2022, 11:00
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
День батарейки: яке свято відзначають 18 лютого

18 лютого у світі відзначають чимало цікавих свят, зокрема церковних. Також багато людей святкують в цей день іменини.

Факти ICTV підготували добірку найголовніших свят, а також прикмети та заборони на 18 лютого.

Церковні свята 18 лютого

18 лютого вшановують пам’ять святої Агафії. Вона народилася у християнській сім’ї у місті Палермо. Коли за імператора Декії почалися переслідування християн, дівчина вирішила прийняти мученицький вінець. Місцевий правитель Квінтіан був зачарований її красою. Він хотів переконати її у вірі, спокусити розкішшю та зробити своєю дружиною. Проте дівчина не піддалася. Тоді Квінтіан розлютився й Агафію піддали жорстоким тортурам. Померла дівчина у в’язниці. Її вважають покровителькою худоби та вогню.

Іменини 18 лютого

18 лютого відзначають день ангела Агафія, Антон, Євген, Парамон, Василина, Макар.

Прикмети на 18 лютого

  • якщо на вулиці тепло, то варто очікувати швидкого приходу весни;
  • відсутність опадів передбачає посуху влітку;
  • на вулиці мороз – влітку погода буде теплою та без дощів.

Що не можна робити 18 лютого

  • не можна сваритися з рідними;
  • не можна перебувати у неприбраній оселі.

Міжнародні свята 18 лютого

18 лютого святкують День батарейки. Саме в цей день у 1745 році народився італійський вчений-фізик, один із основоположників вчення про електрику Алессандро Вольта. Частиною його експериментів та відкриттів стала робота над першим у світі гальванічним елементом, названим Вольтовим стовпом. По суті, це відкриття стало прообразом сучасних батарей.

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Національні свята 18 лютого

18 лютого відзначається День дипломатичних працівників Туркменістану.

У Непалі цього дня святкують День демократії.

А ось у США відзначають одразу кілька хоч і дивних, але милих свят.

  • День великого пальця вгору
  • День камбали фаршированої крабами
  • День доїння корови під час польоту в літаку.

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