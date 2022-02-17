18 лютого у світі відзначають чимало цікавих свят, зокрема церковних. Також багато людей святкують в цей день іменини.
Факти ICTV підготували добірку найголовніших свят, а також прикмети та заборони на 18 лютого.
Церковні свята 18 лютого
18 лютого вшановують пам’ять святої Агафії. Вона народилася у християнській сім’ї у місті Палермо. Коли за імператора Декії почалися переслідування християн, дівчина вирішила прийняти мученицький вінець. Місцевий правитель Квінтіан був зачарований її красою. Він хотів переконати її у вірі, спокусити розкішшю та зробити своєю дружиною. Проте дівчина не піддалася. Тоді Квінтіан розлютився й Агафію піддали жорстоким тортурам. Померла дівчина у в’язниці. Її вважають покровителькою худоби та вогню.
Іменини 18 лютого
18 лютого відзначають день ангела Агафія, Антон, Євген, Парамон, Василина, Макар.
Прикмети на 18 лютого
- якщо на вулиці тепло, то варто очікувати швидкого приходу весни;
- відсутність опадів передбачає посуху влітку;
- на вулиці мороз – влітку погода буде теплою та без дощів.
Що не можна робити 18 лютого
- не можна сваритися з рідними;
- не можна перебувати у неприбраній оселі.
Міжнародні свята 18 лютого
18 лютого святкують День батарейки. Саме в цей день у 1745 році народився італійський вчений-фізик, один із основоположників вчення про електрику Алессандро Вольта. Частиною його експериментів та відкриттів стала робота над першим у світі гальванічним елементом, названим Вольтовим стовпом. По суті, це відкриття стало прообразом сучасних батарей.
Національні свята 18 лютого
18 лютого відзначається День дипломатичних працівників Туркменістану.
У Непалі цього дня святкують День демократії.
А ось у США відзначають одразу кілька хоч і дивних, але милих свят.
- День великого пальця вгору
- День камбали фаршированої крабами
- День доїння корови під час польоту в літаку.