18 лютого у світі відзначають чимало цікавих свят, зокрема церковних. Також багато людей святкують в цей день іменини.

Факти ICTV підготували добірку найголовніших свят, а також прикмети та заборони на 18 лютого.

Церковні свята 18 лютого

18 лютого вшановують пам’ять святої Агафії. Вона народилася у християнській сім’ї у місті Палермо. Коли за імператора Декії почалися переслідування християн, дівчина вирішила прийняти мученицький вінець. Місцевий правитель Квінтіан був зачарований її красою. Він хотів переконати її у вірі, спокусити розкішшю та зробити своєю дружиною. Проте дівчина не піддалася. Тоді Квінтіан розлютився й Агафію піддали жорстоким тортурам. Померла дівчина у в’язниці. Її вважають покровителькою худоби та вогню.

Іменини 18 лютого

18 лютого відзначають день ангела Агафія, Антон, Євген, Парамон, Василина, Макар.

Прикмети на 18 лютого

якщо на вулиці тепло, то варто очікувати швидкого приходу весни;

відсутність опадів передбачає посуху влітку;

на вулиці мороз – влітку погода буде теплою та без дощів.

Що не можна робити 18 лютого

не можна сваритися з рідними;

не можна перебувати у неприбраній оселі.

Міжнародні свята 18 лютого

18 лютого святкують День батарейки. Саме в цей день у 1745 році народився італійський вчений-фізик, один із основоположників вчення про електрику Алессандро Вольта. Частиною його експериментів та відкриттів стала робота над першим у світі гальванічним елементом, названим Вольтовим стовпом. По суті, це відкриття стало прообразом сучасних батарей.

Національні свята 18 лютого

18 лютого відзначається День дипломатичних працівників Туркменістану.

У Непалі цього дня святкують День демократії.

А ось у США відзначають одразу кілька хоч і дивних, але милих свят.

День великого пальця вгору

День камбали фаршированої крабами

День доїння корови під час польоту в літаку.

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