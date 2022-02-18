19 февраля в 2022 году приходится на субботу. Какие праздники отмечают 19 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

Праздники в Украине

19 февраля в Украине отмечают День государственного герба. Еще в 1992 году Верховная Рада утвердила трезуб в качестве малого герба Украины. Именно он стал главным элементом большого государственного герба Украины.

Церковные праздники 19 февраля 2022

Согласно церковному календарю, верующие 19 февраля чтят память преподобного Вуколы — первого епископа, служившего в Малой Азии. История гласит, что он прикладывал все усилия, чтобы спасти своих верующих. После его смерти возле места захоронения происходили настоящие чудеса — выросло зелье, которое исцеляло больных.

Именины 19 февраля празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа и Кристина.

Народные приметы на 19 февраля:

Если в этот день усилится мороз, то ждите бурную весну.

Оттепель в этот день — к плохому удою у коров.

Если птицы собрались на верхушках деревьев — к теплу.

Собака прячет морду лапами — скоро наступит холод.

Что нельзя делать:

В этот день нельзя выяснять у беременной женщины пол будущего ребенка.

Запрещено громко разговаривать и кричать.

Категорически запрещено брать в руки разбитые зеркала — можно привлечь неудачу.

Международные праздники:

В этот день в других странах активно отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов.

Национальные праздники:

День Васила Левского отмечают 19 февраля в Болгарии. Это национальный герой Болгарии, известен как Апостол свободы. Он внес огромный вклад в освобождение от Османской империи.

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