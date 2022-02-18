Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

День герба и китов: какой праздник 19 февраля и что нельзя делать

18 февраля 2022, 08:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День герба и китов: какой праздник 19 февраля и что нельзя делать
Источник: Depositphotos

19 февраля в 2022 году приходится на субботу. Какие праздники отмечают 19 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

Праздники в Украине 

19 февраля в Украине отмечают День государственного герба. Еще в 1992 году Верховная Рада утвердила трезуб в качестве малого герба Украины. Именно он стал главным элементом большого государственного герба Украины.

Церковные праздники 19 февраля 2022

Согласно церковному календарю, верующие 19 февраля чтят память преподобного Вуколы — первого епископа, служившего в Малой Азии. История гласит, что он прикладывал все усилия, чтобы спасти своих верующих. После его смерти возле места захоронения происходили настоящие чудеса — выросло зелье, которое исцеляло больных.

Именины 19 февраля празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа и Кристина.

Читайте также:
БерезеньМасленица и международный женский день: календарь праздников на март 2022

Народные приметы на 19 февраля:

  • Если в этот день усилится мороз, то ждите бурную весну.
  • Оттепель в этот день — к плохому удою у коров.
  • Если птицы собрались на верхушках деревьев — к теплу.
  • Собака прячет морду лапами — скоро наступит холод.

Что нельзя делать:

  • В этот день нельзя выяснять у беременной женщины пол будущего ребенка.
  • Запрещено громко разговаривать и кричать.
  • Категорически запрещено брать в руки разбитые зеркала — можно привлечь неудачу.

Международные праздники:

В этот день в других странах активно отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов.

Национальные праздники:

День Васила Левского отмечают 19 февраля в Болгарии. Это национальный герой Болгарии, известен как Апостол свободы. Он внес огромный вклад в освобождение от Османской империи.

<<< Какой праздник 18 февраля 

Какой праздник 20 февраля >>>

Теги
Календарь , Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь