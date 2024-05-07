Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2024

8 Травня 2024, 00:16
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Євробачення 2023
Джерело: Getty Images

Перший півфінал Євробачення 2024 пройшов у шведському місті Мальме 7 травня. Під час шоу свої виступи продемонстрували 15 учасників, однак за результатами глядацького голосування до фіналу потрапили представники 10 країн.

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2024

  1. Сербія
  2. Португалія
  3. Словенія
  4. Україна
  5. Литва
  6. Фінляндія
  7. Кіпр
  8. Хорватія
  9. Ірландія
  10. Люксембург

Ще одна десятка фіналістів Євробачення 2024 стане відома за результатами голосування у другому півфіналі, який відбудеться у четвер, 9 травня.

Автоматично до фіналу потрапляють представники країн Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція), а також країна-організаторка конкурсу (цьогоріч це Швеція).

Зараз дивляться

Загалом у фіналі Євробачення 2024 боротимуться 26 країн. Переможця ми дізнаємося вже у суботу, 11 травня.

Читайте також:
Євробачення 2024Як голосувати на Євробаченні 2024 – правила

Теги
Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь