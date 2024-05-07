Перший півфінал Євробачення 2024 пройшов у шведському місті Мальме 7 травня. Під час шоу свої виступи продемонстрували 15 учасників, однак за результатами глядацького голосування до фіналу потрапили представники 10 країн.

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2024

Сербія Португалія Словенія Україна Литва Фінляндія Кіпр Хорватія Ірландія Люксембург

Ще одна десятка фіналістів Євробачення 2024 стане відома за результатами голосування у другому півфіналі, який відбудеться у четвер, 9 травня.

Автоматично до фіналу потрапляють представники країн Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція), а також країна-організаторка конкурсу (цьогоріч це Швеція).

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Загалом у фіналі Євробачення 2024 боротимуться 26 країн. Переможця ми дізнаємося вже у суботу, 11 травня.