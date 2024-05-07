Кіпр на Євробаченні 2024 в Мальме представляє співачка Силія Капсіс. Вона виступила у першому півфіналі 7 травня з піснею Liar.
Що відомо про представницю Кіпру Силію Капсіс та про що вона співатиме на Євробаченні 2024 – читайте далі у матеріалі.
Хто така Silia Kapsis: біографія
Силія Капсіс народилася 5 грудня 2006 року у Сіднеї (Австралія), її мама грекиня, а тато – кіпріот. Дівчина займається співом з 4 років. В 11 років вона стала вокалісткою Австралійської молодіжної музичної компанії (AYPAC) і неодноразово співала на численних гучних заходах у всьому світі.
У 2022 році Силія випустила дебютну пісню Who Am I?, яку написала у 12 років. Наступні сингли – No Boys Allowed і Disco Dancer – вийшли в березні й травні 2023 року.
Також Силія займається танцями, вона була обрана до танцювальної компанії ImmaBeast у Лос-Анджелесі. Там вона танцювала зі Стівеном Твітчем Босом на шоу Дженніфер Гадсон, була учасницею різних виступів в Австралії і США та брала участь у документальному фільмі про танці, створеному Taboo у співпраці з Black-Eyed Peas.
Окрім кар’єри співачки і занять танцями, Силія зіграла головну роль у короткометражному фільмі Pearly Gates та працювала над різними телевізійними проєктами для дитячого каналу Nickelodeon. У 2021 році cпівачка з’явилася в реаліті-шоу Welcome to Our Lockdown, де розповідала про своє життя.
Переклад пісні Силії Капсіс – Liar
Брехун
Прокидаюся вранці і
Відчуваю, що о-ля-ля,
Зараз усе піде шкереберть, бо я дізналася
Правду, ла-ла.
Дев’ята ранку
І я знаю, що це наша остання ніч,
Я знаю, що роблю,
Бо, так, я бачу все чорним по білому.
Я мала б знати, що ти брехун,
Але дивилася не туди,
Я мала б знати, що від тебе одні проблеми,
Але ти занадто милий, щоб ненавидіти.
Знаю, що вище ми не зможемо піднятися
Але ти обіцяв мені світ
Бачиш, ти запалив у мені полум’я?
Тепер я знаю, що роблю
Завдяки тобі
Я зможу впоратися з усім.
Поглянь на себе,
Це саме те, що ти маєш зробити, зробити,
Бо єдина проблема в цій кімнаті – це ти, це ти,
Тому що ти брехун.
Брехун, брехун, брехун
Так, так, так, так
Ти брехун, брехун
Так, так, так, так
Прокидаюся вранці і
Відчуваю, що о-ля-ля,
Тепер я знаю, що твоє серце
І розум на кону, ла-ла
Я бачу по твоїх очах, що
Тобі не подобається те, що відбувається,
Я не дозволю тобі опиратися,
Таких, як ти, вже не змінити.
Силія Капсіс – Liar: відео виступу на Євробаченні 2024
Фото: Силія Капсіс