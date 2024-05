Кіпр на Євробаченні 2024 в Мальме представляє співачка Силія Капсіс. Вона виступила у першому півфіналі 7 травня з піснею Liar.

Що відомо про представницю Кіпру Силію Капсіс та про що вона співатиме на Євробаченні 2024 – читайте далі у матеріалі.

Хто така Silia Kapsis: біографія

Силія Капсіс народилася 5 грудня 2006 року у Сіднеї (Австралія), її мама грекиня, а тато – кіпріот. Дівчина займається співом з 4 років. В 11 років вона стала вокалісткою Австралійської молодіжної музичної компанії (AYPAC) і неодноразово співала на численних гучних заходах у всьому світі.

У 2022 році Силія випустила дебютну пісню Who Am I?, яку написала у 12 років. Наступні сингли – No Boys Allowed і Disco Dancer – вийшли в березні й травні 2023 року.

Також Силія займається танцями, вона була обрана до танцювальної компанії ImmaBeast у Лос-Анджелесі. Там вона танцювала зі Стівеном Твітчем Босом на шоу Дженніфер Гадсон, була учасницею різних виступів в Австралії і США та брала участь у документальному фільмі про танці, створеному Taboo у співпраці з Black-Eyed Peas.

Окрім кар’єри співачки і занять танцями, Силія зіграла головну роль у короткометражному фільмі Pearly Gates та працювала над різними телевізійними проєктами для дитячого каналу Nickelodeon. У 2021 році cпівачка з’явилася в реаліті-шоу Welcome to Our Lockdown, де розповідала про своє життя.

Переклад пісні Силії Капсіс – Liar

Брехун

Прокидаюся вранці і

Відчуваю, що о-ля-ля,

Зараз усе піде шкереберть, бо я дізналася

Правду, ла-ла. Дев’ята ранку

І я знаю, що це наша остання ніч,

Я знаю, що роблю,

Бо, так, я бачу все чорним по білому. Я мала б знати, що ти брехун,

Але дивилася не туди,

Я мала б знати, що від тебе одні проблеми,

Але ти занадто милий, щоб ненавидіти. Знаю, що вище ми не зможемо піднятися

Але ти обіцяв мені світ

Бачиш, ти запалив у мені полум’я?

Тепер я знаю, що роблю Завдяки тобі

Я зможу впоратися з усім. Поглянь на себе,

Це саме те, що ти маєш зробити, зробити,

Бо єдина проблема в цій кімнаті – це ти, це ти,

Тому що ти брехун. Брехун, брехун, брехун

Так, так, так, так

Ти брехун, брехун

Так, так, так, так Прокидаюся вранці і

Відчуваю, що о-ля-ля,

Тепер я знаю, що твоє серце

І розум на кону, ла-ла Я бачу по твоїх очах, що

Тобі не подобається те, що відбувається,

Я не дозволю тобі опиратися,

Таких, як ти, вже не змінити.

Силія Капсіс – Liar: відео виступу на Євробаченні 2024

