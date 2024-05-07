У 2024 році в систему голосування на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення внесли низку змін. Щоб проголосувати за свого фаворита, потрібно знати певні правила.

Євробачення 2024 – правила голосування

Як відомо, півфінали Євробачення 2024 відбудуться у вівторок, 7 травня, та в четвер, 9 травня. Загалом за результатами глядацького голосування буде визначено 20 країн-учасниць, які візьмуть участь у фіналі (11 травня).

Глядачі можуть голосувати лише в тому півфіналі, в якому виступає їхня країна. За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї держави не можна, тому українці мають можливість підтримати лише інших учасників Євробачення 2024.

Зараз дивляться

Однак українці, які перебувають за кордоном та мають іноземного оператора мобільного зв’язку, зможуть віддати свій голос за дует Alyona Alyona & Jerry Heil, які виступатимуть у першому півфіналі під номером п’ять.

Проголосувати на Євробаченні 2024 можна кількома способами:

через офіційний застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS;

по телефону та/або за допомогою СМС. Номери для голосування відображатимуться на екрані кожної мовної компанії-учасника та на сайті www.esc.vote.

Глядачі з країн, які не беруть участі у Євробаченні 2024, можуть проголосувати за своїх фаворитів як у півфіналах, так і у фіналі. За обрану країну можна віддати голос до 20 разів.

Цьогоріч у єврофанів буде більше часу для голосування – лінії відкриють з початку виступу першого конкурсанта. Це дозволить більшій кількості глядачів, які не мають можливості переглянути Євробачення 2024 повністю, якнайшвидше віддати бал фавориту.