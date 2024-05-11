Ізраїль на пісенному конкурсі Євробачення 2024 представляє співачка Еден Ґолан. Вона виконала пісню Hurricane у фіналі 11 травня.

Що відомо про представницю Ізраїлю Еден Ґолан і про що вона співатиме під час пісенного шоу Євробачення 2024 в Мальме – читайте у матеріалі.

Хто така Еден Ґолан: біографія

Артистка народилася й виросла у Кфар-Сабі. Її батьки мають латвійське та українське походження. Ґолан з 9 років почала займатися вокалом, а ще за рік пішла на художню гімнастику. У неї за плечима чимало конкурсів, змагань та нагород.

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У пʼятирічному віці Еден переїхала з родиною до Москви, де батько знайшов роботу. Вона зізнавалася, що в Росії їй було нелегко, адже вона часто стикалася з проявами антисемітизму. Проте дівчина прожила в РФ до 2022 року, поки не повернулася із сімʼєю до Ізраїлю.

У 2015 році вона боролася за право представляти Росію на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення. За три роки Ґолан взяла участь у музичному талант-шоу. Після цього російський продюсер запросив її до жіночого попгурту. Там вона працювала два роки.

Після повернення до Ізраїлю у співпраці з литовським продюсером Lucky Luke співачка дебютувала із синглом Ghost Town та продовжила будувати музичну карʼєру. Її стиль охоплює поп, соул та R&B. Еден Ґолан надихається Бейонсе, Аріаною Гранде, Джессі Джеєм, RAYE, Вітні Г’юстон та Джастіном Тімберлейком.

З піснею для Євробачення 2024 в артистки спочатку не склалося, її навіть хотіли дискваліфікувати. Адже в назві пісні Жовтневий дощ організатори конкурсу побачили політичний підтекст – саме в жовтні 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль. Були претензії й до самого тексту. Тож тепер співачка виступатиме з композицією Hurricane.

Переклад пісні Еден Ґолан – Hurricane

Ураган

Автор моєї симфонії

Пограй зі мною.

Подивись в мої очі й побачиш

Люди йдуть, але ніколи не прощаються.

Хтось вкрав місяць цієї ночі.

Забрав моє світло.

Все стало чорно-білим.

Хто той дурень, який сказав вам, що хлопчики не плачуть?

Годинами, годинами, з’являється сила.

Життя – не гра, але воно наше.

А час шаленіє.

З кожним днем я втрачаю розум.

Тримаючись у цій таємничій гонитві.

Танцюю під час шторму.

Мені нема чого приховувати

Візьми все і залиш світ позаду

Обіцяй, що обіймеш мене знову.

Я все ще зламана цим ураганом.

Від цього урагану.

Живу у фантазії, в екстазі.

Все повинно було статися.

Ми пройдемо, але любов ніколи не помре.

Години й години, вона дає нам сили.

Життя – не гра, але воно наше.

А час шаленіє.

Щодня я втрачаю розум.

Тримаючись у цій таємничій гонитві.

Танцюю під час шторму.

Мені нема чого приховувати

Візьми все і залиш світ позаду

Обіцяй, що обіймеш мене знову.

Я все ще зламана цим ураганом.

Від цього урагану.

Lo tzarich milim gdolot (Не треба великих слів)

Rak tfilot (Тільки молитви)

Afilu eem kashe lirrot (Навіть якщо це важко побачити)

Tamid ata masheer li or echad katan (Ти завжди залишаєш одне єдине світло)

Еден Ґолан – Hurricane: відео виступу на Євробаченні 2024

Фото: Еден Ґолан