Грузію на Євробаченні 2024 в Мальме представляє співачка Нуца Бузаладзе. Вона виступила у другому півфіналі з піснею Firefighter.

Що відомо про представницю Грузію та про що вона співатиме на Євробаченні 2024 – читайте далі в матеріалі.

Хто така Нуца Бузаладзе: біографія

Нуца Бузаладзе народилася в Тбілісі, але виросла а Туреччині. З 5 років була учасницею дитячої музичної групи, згодом стала провідною вокалісткою та гітаристкою в ансамблі. З 8 років брала уроки гри на фортепіано.

Зараз дивляться

Деякий час Бузаладзе жила в Лос-Анджелесі, де набула музичного досвіду. З 2024 року живе в Дубаї. Сольну кар’єру співачка розпочала у 2011 році, коли взяла участь у шоу Грузія має талант. У 2014-му Нуца здобула перемогу на музичному фестивалі Нова Хвиля, що проходив в Юрмалі (Латвія).

Протягом наступних років Бузаладзе брала участь у різних телевізійних передачах, також співпрацювала з турецькою співачкою Хадісе, яка була її тренером на шоу Голос Туреччини. У 2017 році Нуца Бузаладзе випустила пісню White Horses Run, з якою посіла друге місце на грузинському відборі на Євробачення.

У 2019-му співачка презентувала дебютний EP Nutsa22, що містить кавери на грузинські пісні та англомовні композиції. Після цього Бузаладзе випустила свій проривний хіт Gelodebi. У 2023 році співачка брала участь в шоу American Idol, де потрапила до топ-12.

Переклад пісні Нуца Бузаладзе – Firefighter

Пожежник

Я бачу його в повітрі, я бачу його в повітрі

Я біжу крізь цей попіл, як пожежник.

Гаси вогонь.

Гаси вогонь.

Чи будували ми імперії

Щоб дивитися, як вони горять?

Моє серце б’ється сильніше

Я біжу, як тигр.

Але в моїх очах немає страху.

Я врятую це кохання.

Стеля падає, вікна горять.

Стає все важче дихати.

Ти чуєш, як я кличу? Я бачу, як падає попіл.

Я стою на колінах, але я врятую цю любов.

Я бачу її в повітрі, я бачу її в повітрі.

Я повстану з попелу, як фенікс, так

Ти знаєш, що я буду там

Ти знаєш, що я буду там

Я біжу крізь цей попіл, як твій пожежник

Гаси вогонь (Гаси вогонь)

Гаси вогонь, гаси вогонь

Гаси вогонь, гаси вогонь

Потанцюй з цим громом

Бо любов робить нас сильнішими

Ми тут не назавжди

Тож чи можемо ми врятувати це кохання?

Від коханців до пожеж

То навіщо ми це робимо?

Нам судилося злетіти вище

І вище, і вище, і вище.

Стеля падає, вікна горять.

Стає все важче дихати.

Ти чуєш, як я кличу? Я бачу, як падає попіл

Падає і падає.

Я бачу його в повітрі, я бачу його в повітрі.

Я повстаю з попелу, як фенікс, так.

Ти знаєш, що я буду там

Ти знаєш, що я буду там, я буду там, я буду там

(Я бачу його в повітрі, я бачу його в повітрі)

(Ми відродимося з попелу, як фенікс, так)

(Ти знаєш, що ми будемо там)

(Ти знаєш, що ми будемо там)

(Ми відродимося з попелу, як пожежники)

Я бачу його в повітрі, я бачу його в повітрі

Ми відродимося з попелу, як фенікс, так

Ти знаєш, що ти будеш там

(Ти знаєш, що ми будемо там)

(Ми повстанемо з попелу)

Як пожежник

Нуца Бузаладзе – Firefighter: відео виступу на Євробаченні 2024

Фото: Нуца Бузаладзе