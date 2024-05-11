Швейцарію на Євробаченні 2024 в Мальме представляє співак Nemo. Він виступив у фіналі з піснею The Code.
Що відомо про представника Швейцарії Nemo та про що він співатиме на Євробаченні 2024 – читайте далі у матеріалі.
Хто такий Nemo: біографія
Немо Меттлер, який виступає під псевдонімом Nemo, народився 3 серпня 1999 року в Білі, маленькому містечку Швейцарії. З дитинства він грав на скрипці, фортепіано та барабанах. Зараз артист живе в Берліні.
У 2015 році Немо випустив свій перший мініальбом Clownfisch. Два наступних, Momänt-Kids та Fundbüro, артист презентував у 2017-му. За час своєї кар’єри Немо отримав п’ять премій Swiss Music Awards (найбільша у Швейцарії церемонія вручення нагород у галузі музики).
У 2020 році співак почав писати та продюсувати пісні для інших артистів, а також почав випускати треки англійською мовою. 9 вересня 2022 року Немо презентував четвертий мініальбом – Whatever Feels Right, до якого увійшло 6 пісень.
У листопаді 2023 року Немо назвав себе небінарною особою. У своїй творчості співак зачіпає такі теми, як гендерна ідентичність, психічне здоров’я та пошук свого місця у світі.
Переклад пісні Nemo – The Code
Код
Ласкаво просимо на шоу, нехай усі знають,
Я не граю в гру, я розриваю кайдани,
Краще пристебнись, я наллю келих,
Це мій богемний стиль, тож пий, мій друже.
Ця історія – моя правда
Я, я побував у пеклі і повернувся назад,
Щоб знайти себе на правильному шляху,
Я зламав код, так,
Немов поглянувши на все з висоти небес,
Я просто дав собі трохи часу,
Тепер я почуваюся, як у раю,
Я зламав код
Так,
Дозвольте мені розповісти вам історію про життя, про добро і зло,
Тримайтеся міцніше,
Що правильно, що неправильно, що правильно
Все збалансовано, все світло
Я так багато думаю,
І я не буду спати всю ніч,
Я такий схвильований, перезбуджений
Це щось більше, ніж я сам, я такий натхненний.
Дозвольте мені відчути злети і падіння,
Дайте мені відчути цей пекучий страх,
Ця історія – моя правда
Я, я побував у пеклі і повернувся назад,
Щоб знайти себе на правильному шляху,
Я зламав код, так,
Немов поглянувши на все з висоти небес,
Я просто дав собі трохи часу,
Тепер я почуваюся, як у раю,
Я зламав код
Десь між нулями і одиницями,
Клянуся, я знайшов свій кращий світ,
Моє серцебиття таке –
Десь між нулями та одиницями,
Клянуся, я знайшов свій кращий світ,
Моє серцебиття схоже на стукіт барабана
Я, я побував у пеклі і повернувся назад,
Щоб знайти себе на правильному шляху,
Я зламав код, так,
Немов поглянувши на все з висоти небес,
Я просто дав собі трохи часу,
Тепер я почуваюся, як у раю,
Я зламав код
Nemo – The Code: відео виступу на Євробаченні 2024
Фото: Nemo