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Nemo – The Code на Євробаченні 2024: біографія представника Швейцарії та переклад пісні

11 Травня 2024, 23:47
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Nemo - представник Швейцарії на Євробаченні 2024

Швейцарію на Євробаченні 2024 в Мальме представляє співак Nemo. Він виступив у фіналі з піснею The Code.

Що відомо про представника Швейцарії Nemo та про що він співатиме на Євробаченні 2024 – читайте далі у матеріалі.

Хто такий Nemo: біографія

Немо Меттлер, який виступає під псевдонімом Nemo, народився 3 серпня 1999 року в Білі, маленькому містечку Швейцарії. З дитинства він грав на скрипці, фортепіано та барабанах. Зараз артист живе в Берліні.

Зараз дивляться

У 2015 році Немо випустив свій перший мініальбом Clownfisch. Два наступних, Momänt-Kids та Fundbüro, артист презентував у 2017-му. За час своєї кар’єри Немо отримав п’ять премій Swiss Music Awards (найбільша у Швейцарії церемонія вручення нагород у галузі музики).

У 2020 році співак почав писати та продюсувати пісні для інших артистів, а також почав випускати треки англійською мовою. 9 вересня 2022 року Немо презентував четвертий мініальбом – Whatever Feels Right, до якого увійшло 6 пісень.

У листопаді 2023 року Немо назвав себе небінарною особою. У своїй творчості співак зачіпає такі теми, як гендерна ідентичність, психічне здоров’я та пошук свого місця у світі.

Переклад пісні Nemo – The Code

Код

Ласкаво просимо на шоу, нехай усі знають,
Я не граю в гру, я розриваю кайдани,
Краще пристебнись, я наллю келих,
Це мій богемний стиль, тож пий, мій друже.

Ця історія – моя правда

Я, я побував у пеклі і повернувся назад,
Щоб знайти себе на правильному шляху,
Я зламав код, так,
Немов поглянувши на все з висоти небес,
Я просто дав собі трохи часу,
Тепер я почуваюся, як у раю,
Я зламав код

Так,
Дозвольте мені розповісти вам історію про життя, про добро і зло,
Тримайтеся міцніше,
Що правильно, що неправильно, що правильно
Все збалансовано, все світло
Я так багато думаю,
І я не буду спати всю ніч,
Я такий схвильований, перезбуджений
Це щось більше, ніж я сам, я такий натхненний.

Дозвольте мені відчути злети і падіння,
Дайте мені відчути цей пекучий страх,
Ця історія – моя правда

Я, я побував у пеклі і повернувся назад,
Щоб знайти себе на правильному шляху,
Я зламав код, так,
Немов поглянувши на все з висоти небес,
Я просто дав собі трохи часу,
Тепер я почуваюся, як у раю,
Я зламав код

Десь між нулями і одиницями,
Клянуся, я знайшов свій кращий світ,
Моє серцебиття таке –
Десь між нулями та одиницями,
Клянуся, я знайшов свій кращий світ,
Моє серцебиття схоже на стукіт барабана

Я, я побував у пеклі і повернувся назад,
Щоб знайти себе на правильному шляху,
Я зламав код, так,
Немов поглянувши на все з висоти небес,
Я просто дав собі трохи часу,
Тепер я почуваюся, як у раю,
Я зламав код

Nemo – The Code: відео виступу на Євробаченні 2024

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Фото: Nemo

Теги
Євробачення Швейцарія
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