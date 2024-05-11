Швейцарію на Євробаченні 2024 в Мальме представляє співак Nemo. Він виступив у фіналі з піснею The Code.

Що відомо про представника Швейцарії Nemo та про що він співатиме на Євробаченні 2024 – читайте далі у матеріалі.

Хто такий Nemo: біографія

Немо Меттлер, який виступає під псевдонімом Nemo, народився 3 серпня 1999 року в Білі, маленькому містечку Швейцарії. З дитинства він грав на скрипці, фортепіано та барабанах. Зараз артист живе в Берліні.

Зараз дивляться

У 2015 році Немо випустив свій перший мініальбом Clownfisch. Два наступних, Momänt-Kids та Fundbüro, артист презентував у 2017-му. За час своєї кар’єри Немо отримав п’ять премій Swiss Music Awards (найбільша у Швейцарії церемонія вручення нагород у галузі музики).

У 2020 році співак почав писати та продюсувати пісні для інших артистів, а також почав випускати треки англійською мовою. 9 вересня 2022 року Немо презентував четвертий мініальбом – Whatever Feels Right, до якого увійшло 6 пісень.

У листопаді 2023 року Немо назвав себе небінарною особою. У своїй творчості співак зачіпає такі теми, як гендерна ідентичність, психічне здоров’я та пошук свого місця у світі.

Переклад пісні Nemo – The Code

Код

Ласкаво просимо на шоу, нехай усі знають,

Я не граю в гру, я розриваю кайдани,

Краще пристебнись, я наллю келих,

Це мій богемний стиль, тож пий, мій друже.

Ця історія – моя правда

Я, я побував у пеклі і повернувся назад,

Щоб знайти себе на правильному шляху,

Я зламав код, так,

Немов поглянувши на все з висоти небес,

Я просто дав собі трохи часу,

Тепер я почуваюся, як у раю,

Я зламав код

Так,

Дозвольте мені розповісти вам історію про життя, про добро і зло,

Тримайтеся міцніше,

Що правильно, що неправильно, що правильно

Все збалансовано, все світло

Я так багато думаю,

І я не буду спати всю ніч,

Я такий схвильований, перезбуджений

Це щось більше, ніж я сам, я такий натхненний.

Дозвольте мені відчути злети і падіння,

Дайте мені відчути цей пекучий страх,

Ця історія – моя правда

Я, я побував у пеклі і повернувся назад,

Щоб знайти себе на правильному шляху,

Я зламав код, так,

Немов поглянувши на все з висоти небес,

Я просто дав собі трохи часу,

Тепер я почуваюся, як у раю,

Я зламав код

Десь між нулями і одиницями,

Клянуся, я знайшов свій кращий світ,

Моє серцебиття таке –

Десь між нулями та одиницями,

Клянуся, я знайшов свій кращий світ,

Моє серцебиття схоже на стукіт барабана

Я, я побував у пеклі і повернувся назад,

Щоб знайти себе на правильному шляху,

Я зламав код, так,

Немов поглянувши на все з висоти небес,

Я просто дав собі трохи часу,

Тепер я почуваюся, як у раю,

Я зламав код

Nemo – The Code: відео виступу на Євробаченні 2024

Фото: Nemo