Співачка Jerry Heil і реп-виконавиця Alyona Alyona – переможці Нацвідбору на Євробачення 2024. Із піснею Teresa & Maria вони будуть представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Швеції.

Біографію Alyona Alyona & Jerry Heil читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про Alyona Alyona & Jerry Heil – біографія співачок

Хто такі Alyona Alyona & Jerry Heil в Україні знає чи не кожен. Попри спільні треки, заявка дівчат на Нацвідбір Євробачення у форматі дуету стала для шанувальників неабияким сюрпризом.

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Справжнє ім’я виконавиці Jerry Heil Яна Шемаєва. 28-річна артистка відома не лише як співачка, а й як авторка пісень. Вона пише треки не тільки собі, а й колегам по сцені.

Першу популярність Яна здобула як відеооблогерка та кавер-виконавиця. Уже справжня популярність до Jerry Heil прийшла з піснею Охрана, отмєна у 2019 році. Відтоді артистка не зникала з поля зору шанувальників, регулярно радуючи їх новими роботами.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни Яна дізналася, що її прийняли до престижного музичного вишу в США, проте наразі Jerry Heil призупинила навчання в Берклі.

Артистка не вперше пробує свої сили, щоб представляти Україну на Євробаченні. У 2020 і 2023 роках Jerry Heil брала участь у Нацвідборах, однак тоді перші місця посідали інші виконавці.

Реп-виконавиця Alyona Alyona також широко відома серед українців. Вона є авторкою пісень і власницею звукозаписного лейблу Enko.

Alyona Alyona багато де працювала, перш ніж стала артисткою. Цікавий факт із біографії – реп-виконавиця була вихователькою в дитячому садку.

Популярність до неї прийшла в 2018 році з відеокліпом на пісню Рибки. Після цього кар’єра артистки почала стрімко йти вгору. На її рахунку чотири альбоми, безліч пісень, кліпів і дуетів із іншими знаменитостями.

Варто зазначити, що в біографії Alyona Alyona і Jerry Heil також є кілька спільних пісень, таких як Рідні мої, Зозуля, Kupala тощо.

Пісня Jerry Heil і Alyona Alyona для Євробачення 2024

Композиція, яку Jerry Heil і Alyona Alyona обрали для Євробачення 2024, отримала назву Teresa & Maria. У фіналі Нацвідбору вони виступали під номером 6.

– У кожного з нас своя історія. Хтось не докладає зусиль лупати цю скелю, хтось не міг наважитися на цей крок кілька років своєї кар’єри. Чи пішла б на Нацвідбір Євробачення кожна з нас поодинці – невідомо. Однак разом нам є що сказати Європі, – сказали виконавиці про участь у Нацвідборі.

Вони додали, що їхній тандем об’єднує людей і країни, адже припав багатьом до душі. Тепер їм хочеться спробувати цю енергію, любов і довіру людей пронести крізь пісенний конкурс.