Представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували з Євробачення 2024. Артист не виступить у фінал конкурсу 11 травня.

Нідерланди дискваліфікували з Євробачення 2024: подробиці

Про це заявили організатори конкурсу EBU. Представники зазначили, що шведська поліція розслідувала скаргу жінки зі знімального майданчика.

– Шведська поліція розслідувала скаргу, подану жінкою зі знімального майданчика після інциденту, що стався після його виступу в півфіналі в четвер увечері. Поки судовий процес триває, його подальша участь у конкурсі недоцільна, – зазначили в EBU.

Організатори додали, що рішення не пов’язане з іншими виконавцями або членами делегації Нідерландів.

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Представники Євробачення не стали терпіти неналежну поведінку на заході, яка може нести загрозу безпеці робочої обстановки для всіх співробітників конкурсу. З огляду на сказане, поведінка Йоста Кляйна по відношенню до члена команди вважається порушенням правил конкурсу.

Нагадаємо, що перед фіналом конкурсу розгорівся скандал – Йоста Кляйна з Нідерландів відсторонили від репетиції на Євробаченні. У мережі активно обговорювали причини такого рішення.

Рішення організаторів пов’язували зі сваркою на брифінгу між представниками Нідерландів та Ізраїлю, нападом Йоста на оператора під час параду прапорів і нападі на жінку в телевізійній постановці. Схоже, факт насильства підтвердився, і тепер акторові загрожує відповідальність за скоєне.

Фото: Йост Кляйн