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Dons – Hollow на Євробаченні 2024: біографія представника Латвії та переклад пісні

9 Травня 2024, 22:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Dons

Латвію на Євробаченні 2024 представляє співак Dons із піснею Hollow. Музикант з’явився на сцені у другому півфіналі 9 травня.

Що відомо про представника Латвії Dons і про що він співатиме на Євробаченні 2024 – читайте далі в матеріалі.

Хто такий Dons: біографія

Артур Шингірейс народився 1984 року в Латвії в сім’ї батьків білоруського та латиського походження. Загалом у артиста 3 сестри, а старша його спонукала виступати на сцені в чотири роки.

Зараз дивляться

Музикант надихався творчістю Фредді Мерк’юрі. Має музичну освіту і деякий період свого життя займався кулінарією.

Музикант має на своєму рахунку понад 7 студійних альбомів, і в 2010-му та 2014 роках посідав друге місце у фіналі місцевого Нацвідбору на Євробачення. Тепер артист отримав шанс показати себе на головній сцені.

Переклад пісні Dons – Hollow

Не дивись

Або ти побачиш море сліз, в якому можна потонути

Не знаю як

Я зможу знайти вихід

 

Я не хочу втрачати себе таким жорстоким способом

Я, то виходжу з себе, то повертаюся

Тож допоможи мені визначитися.

 

Це повільно вбиває мене.

Спробуй зробити мене черговим віруючим

Але всі просто прикидаються проповідниками

Це повільно вбиває мене

Тож просто вирий мені могилу

Краще так, ніж просто бути спустошеним

Не бійся.

 

Можу розповісти про свої гріхи від яких не позбутися

Ні, я невиправний.

Це як невиліковна хвороба

Я не хочу втрачати себе таким жорстоким способом

 

Я, то виходжу з себе, то повертаюся.

Тож допоможи мені визначитися.

Це повільно вбиває мене.

 

Спробуй зробити мене черговим віруючим.

Але всі просто прикидаються проповідниками

 

Це повільно вбиває мене

Тож просто вирий мені могилу

Краще так, ніж просто бути спустошеним

 

(Ніколи не хотів бути чимось порожнім)

 

Це повільно вбиває мене

Тому просто викопай мені могилу

Краще так, ніж просто бути спустошеним

Dons – Hollow: відео виступу на Євробаченні 2024


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Фото: Dons

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Євробачення Латвія
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