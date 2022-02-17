Суспільне запропонує Kalush Orchestra їхати на Євробачення 2022

Суспільне звернеться до гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце на відборі на Євробачення 2022, щодо представлення України на міжнародному пісенному конкурсі.

17 лютого на позачерговому засіданні оргкомітету відбору на Євробачення 2022 ухвалили рішення про те, щоб звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині.

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі відбору на Євробачення. Хлопці отримали шість балів від суддів та 8 від глядачів. В результаті у них 14 балів (у Аліни Паш було 15 балів).

Факти ICTV звернулися за коментарем до представників колективу. Менеджер гурт зазначила, що поки вони це питання не коментують.

Kalush Orchestra на відборі на Євробачення 2022

У фінал відбору на Євробачення 2022 року гурт Kalush Orchestra пройшов з піснею Stefania. Соліст гурту Олег Псюк розповів, що цю пісню він присвятив своїй мамі, яку звуть Стефанія.

Відбір на Євробачення

12 лютого переможницею відбору на Євробачення 2022 стала співачка Аліна Паш з піснею Тіні забутих предків.

Проте буквально одразу довкола її особистості розгорівся скандал. Пильні громадяни у соцмережах знайшли непрямі докази того, що Аліна незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року. Мовляв, артистка прилетіла туди із Москви, а не заїхала через адмінкордон з боку материкової України. І це є прямим порушенням правил нацвідбору на Євробачення.

Щоб закрити всі суперечки з цього приводу, Аліна надала Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка. Зі свого боку, мовник і опублікував цю довідку.

Першим на її сумнівну правдивість звернув увагу активіст і блогер Сергій Стерненко. Мовляв, зі своїх джерел дізнався, що довідка підроблена.

15 лютого спікер ДПСУ Андрій Демченко підтвердив Фактам ICTV інформацію про те, що прикордонники не видавали довідку Аліні Паш.

Аліна Паш заявила, що підроблену довідку зробила її директорка, з якою вони вже попрощалися. 16 лютого артистка заявила, що не їхатиме на Євробачення 2022. Проте через кілька годин Суспільне опублікувало заяву про те, що не підписуватимуть контракт з Аліною, тому досі не зрозуміло чиє це було рішення.