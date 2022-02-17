Суспільне предложит Kalush Orchestra ехать на Евровидение 2022

Суспільне обратится к группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место на отборе на Евровидение 2022, относительно представления Украины на международном песенном конкурсе.

17 февраля на внеочередном заседании оргкомитета отбора на Евровидение 2022 приняли решение о том, чтобы обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине.

Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале отбора на Евровидение. Ребята получили шесть баллов от судей и восемь от зрителей. В результате у них 14 баллов (у Алины Паш было 15 баллов).

Факты ICTV обратились за комментарием к представителям коллектива. Менеджер группы отметила, что пока они этот вопрос не комментируют.

Kalush Orchestra на отборе на Евровидение 2022

В финал отбора на Евровидение 2022 группа Kalush Orchestra прошла с песней Stefania. Солист группы Олег Псюк рассказал, что эту песню он посвятил своей маме, которую зовут Стефания.

Отбор на Евровидение

12 февраля победительницей отбора на Евровидение 2022 года стала певица Алина Паш с песней Тіні забутих предків.

Однако буквально сразу же вокруг ее личности разгорелся скандал. Бдительные граждане в соцсетях нашли косвенные доказательства того, что Алина незаконно посещала Крым в августе 2015 года. Мол, артистка прилетела туда из Москвы, а не заехала через админграницу со стороны материковой Украины. А это является прямым нарушением правил нацотбора на Евровидение.

Чтобы закрыть все споры на этот счет, Алина представила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплынка. Со своей стороны, вещатель и опубликовал эту справку.

Первым на ее сомнительную подлинность обратил внимание активист и блогер Сергей Стерненко. Мол, со своих источников узнал, что справка поддельная.

15 февраля спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV информацию о том, что пограничники не выдавали справку Алине Паш.

Алина Паш заявила, что поддельную справку сделала ее директор, с которой они уже попрощались. 16 февраля артистка заявила, что не будет ехать на Евровидение 2022. Однако спустя пару часов Суспільне опубликовало заявление о том, что не будут подписывать контракт с Алиной, поэтому все еще не понятно чье это было решение.