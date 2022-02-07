Уже 12 лютого відбудеться фінал відбору на Євробачення 2022 від України. Одними з учасників є гурт Kalush, який виступить з піснею Stefania.
Щирий та душевний трек, в якому є український етнокод. Соліст гурту Олег Псюк розповів, що цю пісню він присвятив своїй мамі, яку звуть Стефанія.
Текст пісні Kalush – Stefania
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову,
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене,
бо дала вона
Напевне знала може більше і від Соломона, ламаними дорогами прийду я
завжди тебе.
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі,
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі,
Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала
мене в такт.
люлі люлі люлі….
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову,
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі
платить,
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив,
Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку,
Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю.
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову,
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2022 від України відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший в форматі телевізійного концерту.
Усього за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться вісім учасників. В якому порядку виступатимуть учасники відбору на Євробачення 2022 – читайте на Фактах ICTV.