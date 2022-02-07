Уже 12 лютого відбудеться фінал відбору на Євробачення 2022 від України. Одними з учасників є гурт Kalush, який виступить з піснею Stefania.

Щирий та душевний трек, в якому є український етнокод. Соліст гурту Олег Псюк розповів, що цю пісню він присвятив своїй мамі, яку звуть Стефанія.

Текст пісні Kalush – Stefania

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене,

бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона, ламаними дорогами прийду я

завжди тебе.

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі,

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі,

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала

мене в такт.

люлі люлі люлі….

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі

платить,

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив,

Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку,

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю.

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2022 від України відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший в форматі телевізійного концерту.

Усього за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться вісім учасників. В якому порядку виступатимуть учасники відбору на Євробачення 2022 – читайте на Фактах ICTV.