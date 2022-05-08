Вже у вівторок, 10 травня, відбудеться перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Захід пройде в Турині (Італія), завдяки торішній перемозі гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni.
Цьогоріч Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra. Що відомо про перший півфінал Євробачення 2022, учасників та ставки букмекерів – читайте далі у матеріалі.
Де і коли дивитися Євробачення 2022
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2022 розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура. Незмінним коментатором шоу залишається Тимур Мірошниченко.
Для тих, хто не має змоги дивитися ефір на телебаченні, буде можливість підключитися до трансляції на онлайн-майданчиках:
- на офіційному Facebok-акаунті Євробачення;
- на сайті Суспільне Культура;
- на сайті Суспільне Євробачення.
Також на YouTube-каналі Євробачення Україна йтиме спеціальна онлайн-трансляція прямо з коментаторської студії. Також захід транслюватиме Радіо Промінь.
Учасники першого півфіналу Євробачення 2022
У першому півфіналі Євробачення візьмуть участь представники 17 країн. Серед них і представник України Kalush Orchestra з піснею Stefania. Колектив виступить під номером 6.
- Албанія: Ronela Hajati – Sekret
- Латвія: Citi Zeni – Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Словенія: LPS – Disko
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenuletul
- Португалія: MARO – Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimsic – Guilty Pleasure
- Данія: REDDI – The Show
- Австрія: LUM!X feat. Pia Maria – Halo
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sol
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn Snap
Як голосувати за учасників Євробачення
У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту Kalush Orchestra.
Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати СМС-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.
Брати участь у голосуванні зможуть всі країни-учасники півфіналів Євробачення 2022, а також Італія та Франція, які відразу потрапляють до фіналу.
Прогнози букмекерів на Євробачення 2022
У першому півфіналі Євробачення 2022 букмекери прогнозують перемогу Україні – гурту Kalush Orchestra. Хоч у рейтингу вони перебувають на першій сходинці, їхні шанси оцінюють порівну (по 94%) з представником Греції та Норвегії.
Також у п’ятірку лідерів букмекерів потрапили Нідерланди (93%) та Арменія (86%).
Зазначимо, що за результатами першого півфіналу 10 країн пройдуть у фінал Євробачення, який відбудеться у суботу, 14 травня.
Варто додати, що речницею нашої країни, яка оголосить бали від національного журі під час голосування, буде учасниця минулорічного Євробачення, фронтвумен гурту Go-A Катерина Павленко.
Ведучими грандіозного шоу у Турині стануть співачка Лаура Паузіні, музикант Міка та телеведучий Алессандро Каттелан.
Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а переможця Євробачення 2022 ми дізнаємось 14 травня.