Вже у вівторок, 10 травня, відбудеться перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Захід пройде в Турині (Італія), завдяки торішній перемозі гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni.

Цьогоріч Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra. Що відомо про перший півфінал Євробачення 2022, учасників та ставки букмекерів – читайте далі у матеріалі.

Де і коли дивитися Євробачення 2022

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2022 розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура. Незмінним коментатором шоу залишається Тимур Мірошниченко.

Для тих, хто не має змоги дивитися ефір на телебаченні, буде можливість підключитися до трансляції на онлайн-майданчиках:

Також на YouTube-каналі Євробачення Україна йтиме спеціальна онлайн-трансляція прямо з коментаторської студії. Також захід транслюватиме Радіо Промінь.

Учасники першого півфіналу Євробачення 2022

У першому півфіналі Євробачення візьмуть участь представники 17 країн. Серед них і представник України Kalush Orchestra з піснею Stefania. Колектив виступить під номером 6.

Як голосувати за учасників Євробачення

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту Kalush Orchestra.

Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати СМС-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

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Брати участь у голосуванні зможуть всі країни-учасники півфіналів Євробачення 2022, а також Італія та Франція, які відразу потрапляють до фіналу.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2022

У першому півфіналі Євробачення 2022 букмекери прогнозують перемогу Україні – гурту Kalush Orchestra. Хоч у рейтингу вони перебувають на першій сходинці, їхні шанси оцінюють порівну (по 94%) з представником Греції та Норвегії.

Також у п’ятірку лідерів букмекерів потрапили Нідерланди (93%) та Арменія (86%).

Зазначимо, що за результатами першого півфіналу 10 країн пройдуть у фінал Євробачення, який відбудеться у суботу, 14 травня.

Варто додати, що речницею нашої країни, яка оголосить бали від національного журі під час голосування, буде учасниця минулорічного Євробачення, фронтвумен гурту Go-A Катерина Павленко.

Ведучими грандіозного шоу у Турині стануть співачка Лаура Паузіні, музикант Міка та телеведучий Алессандро Каттелан.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а переможця Євробачення 2022 ми дізнаємось 14 травня.