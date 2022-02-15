ДПСУ не видавала довідку Аліні Паш про перетин адмінкордону з Кримом

Держприкордонслужба не видавала довідку про в’їзд у Крим з української території, яку переможниця відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш надала Суспільному.

– Я не говорю саме про цю особу. Держприкордонслужба проаналізувала ту інформацію, яку поширив Суспільний мовник, де було вказано про документ, виданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору (нацвідбір на Євробачення. – Ред.). Там були заретушовані дані цієї особи, але навіть аналізуючи цей документ, можу зазначити, що нам невідомо, що саме це за документ, опублікований мовником. Адже підрозділами ДПСУ такий не створювався і під таким номером не надавався, – зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Фактам ICTV.

Він додав, що Держприкордонслужба отримала запит від Суспільного щодо підтвердження отримання цього документу.

– Найближчим часом мовник отримає нашу відповідь, – зазначив Демченко.

Якщо Аліна Паш захоче таки отримати відповідну довідку від ДПСУ, то вона має на це право. Вона може потім її опублікувати в соцмережах, проте, чи повірять їй цього разу. Адже за словами речника ДПСУ, автентичність таких документів можуть перевірити лише правоохоронні органи, а не пересічні громадяни.

Чому так багато розмов про цю довідку

Українська співачка Аліна Паш виграла на відборі на Євробачення 2022 з піснею Тіні забутих предків. Проте пильні громадяни у соцмережах знайшли непрямі докази того, що Аліна незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року. Мовляв, артистка прилетіла туди із Москви, а не заїхала через адмінкордон з боку материкової України. І це є прямим порушенням правил нацвідбору на Євробачення.

Адже у 2019 році через скандал зі співачкою Maruv правила відбору на Євробачення в Україні доповнили кількома пунктами, зокрема додали заборону на відвідування Криму не через адмінкордон з Україною з березня 2014 року.

Щоб закрити всі суперечки з цього приводу, Аліна надала Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка. Зі свого боку, мовник і опублікував цю довідку.

Першим на її сумнівну правдивість звернув увагу активіст і блог Сергій Стерненко. Мовляв, зі своїх джерел дізнався, що довідка підроблена.

Коли скандал зріс до величезних масштабів, Суспільне дало задню і заявило, що не буде підписувати договір з Паш до моменту, поки ДПСУ не надасть інформацію щодо справжності довідки.

Зі свого боку, Аліна Паш до останнього стверджувала, що документ справжній, і вона може взяти ще одну довідку і довести це.