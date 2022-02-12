Виступ співачки Аліни Паш з піснею Тіні забути предків у фіналі відбору на Євробачення.
Що пишуть користувачі:
- Це найкраще, що я чула. Моє серце та душа за неї!
- Дуже й дуже драматично.
- Потужно, енергетично, у саме серце.
- Це дуже сильно! В мене мурашки! У залі фурор!
- Не сприймаю цю пісню після конфлікту, і без конкретної позиції та фідбеку від неї.
Для фіналу відбору на Євробачення Паш створила пісню із сильним месседжем у світ: Пам‘ятайте своїх предків, але творіть свою історію.
– Пісню для танців і веселощів я можу випустити в будь-який інший час, а Тіні Забутих Предків це саме те, чим я хочу поділитись із усім світом зараз, – розповіла Аліна Паш у коментарі Фактам ICTV.
Текст пісні артистка написала самостійно, а зі звучанням їй допомагав саундпродюсер Тарас Базєєв. Також до запису треку співачка долучила хор ЩукаРиба, з яким вона раніше вже співпрацювала.
За словами Аліни, пісня вийшла навіть потужнішою, ніж вона розраховувала.