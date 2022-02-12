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У саме серце: Аліна Паш показала потужний виступ на Нацвідборі

12 Лютого 2022, 21:00
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У саме серце: Аліна Паш показала потужний виступ на Нацвідборі

Виступ співачки Аліни Паш з піснею Тіні забути предків у фіналі відбору на Євробачення.

 

Що пишуть користувачі:

  • Це найкраще, що я чула. Моє серце та душа за неї!
  • Дуже й дуже драматично.
  • Потужно, енергетично, у саме серце.
  • Це дуже сильно! В мене мурашки! У залі фурор!
  • Не сприймаю цю пісню після конфлікту, і без конкретної позиції та фідбеку від неї.

Для фіналу відбору на Євробачення Паш створила пісню із сильним месседжем у світ: Пам‘ятайте своїх предків, але творіть свою історію.

– Пісню для танців і веселощів я можу випустити в будь-який інший час, а Тіні Забутих Предків це саме те, чим я хочу поділитись із усім світом зараз, – розповіла Аліна Паш у коментарі Фактам ICTV.

Текст пісні артистка написала самостійно, а зі звучанням їй допомагав саундпродюсер Тарас Базєєв. Також до запису треку співачка долучила хор ЩукаРиба, з яким вона раніше вже співпрацювала.

За словами Аліни, пісня вийшла навіть потужнішою, ніж вона розраховувала.

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