Виступ співачки Аліни Паш з піснею Тіні забути предків у фіналі відбору на Євробачення.

Що пишуть користувачі:

Це найкраще, що я чула. Моє серце та душа за неї!

Дуже й дуже драматично.

Потужно, енергетично, у саме серце.

Це дуже сильно! В мене мурашки! У залі фурор!

Не сприймаю цю пісню після конфлікту, і без конкретної позиції та фідбеку від неї.

Для фіналу відбору на Євробачення Паш створила пісню із сильним месседжем у світ: Пам‘ятайте своїх предків, але творіть свою історію.

– Пісню для танців і веселощів я можу випустити в будь-який інший час, а Тіні Забутих Предків це саме те, чим я хочу поділитись із усім світом зараз, – розповіла Аліна Паш у коментарі Фактам ICTV.

Текст пісні артистка написала самостійно, а зі звучанням їй допомагав саундпродюсер Тарас Базєєв. Також до запису треку співачка долучила хор ЩукаРиба, з яким вона раніше вже співпрацювала.

За словами Аліни, пісня вийшла навіть потужнішою, ніж вона розраховувала.