Аліна Паш не їздила у Крим через Москву – Суспільне пред’явило документ

Переможниця відбору на Євробачення Аліна Паш надала документи про легальний перетин кордону у 2015 році. Тоді вона відвідувала окупований Крим.

Документ опублікувало Суспільне.

– Суспільне проаналізувало низку звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог відбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України, – зазначила прес-служба Суспільного.

У документі, який надала Держприкордонслужба України, йдеться, що Аліна Паш перетинала кордон України через КПВВ Чаплинка 11 та 13 серпня 2015 року.

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV співачка зазначала, що у Крим їздила до українців на весілля.

– Я не виступала в Криму, а їздила туди на весілля до українців, без порушення закону.

В коментарі Світському життю Паш також розповіла, чому склалося враження, що вона летіла в Крим з Москви.

– Їздили автобусом, і перед тим я літала зі Стамбула через Москву, і тому вже з Ялти, коли я писала, що мій амулет, який бабуся подарувала, у мене вкрали там. Я у Facebook писала з Ялти. І склалося таке враження, ніби я туди летіла. Я не знала на той момент, що ця ось хрінь буде так виглядати. Усі потрібні докази, довідки є у Суспільного. Тобто я не порушувала закону. Це було у 2015 році, – зазначила Аліна.