Осінь не означає, що сукні потрібно відкласти до наступного теплого сезону. Навпаки, саме в цей час вони стають особливо універсальними, адже до образу можна додати пальто, жакет, сорочку з щільнішої тканини, тренч, високі чоботи або акцентні аксесуари.

Завдяки цьому одна сукня може виглядати зовсім по-різному залежно від того, як саме її стилізувати. Найпрактичніше будувати гардероб навколо речей, які легко комбінуються між собою. Достатньо змінити кілька деталей, щоб сукня пасувала до робочого дня, міської прогулянки чи більш елегантної зустрічі.

Як носити сукні восени? Враховуйте температуру, крій і характер образу

У Reserved можна легко знайти моделі, які добре працюють у різних поєднаннях. Це особливо зручно восени, коли погода змінюється протягом дня й один образ часто доводиться адаптувати кілька разів.

Зараз дивляться

Починати варто не з готової схеми, а з самої сукні. Якщо модель легка й м’яко спадає по фігурі, до неї добре підійде жакет або тренч. Якщо сукня має щільну фактуру, краще не перевантажувати образ великою кількістю додаткових речей. У такому випадку достатньо виразного пальта або куртки простого крою.

Повсякденні осінні образи із сукнями

Для щоденних справ добре працюють образи, які виглядають зібрано, але не потребують складної стилізації. Жіноча сукня міді з лоферами та тренчем створює акуратний міський комплект. Якщо замінити лофери на снікерси, а тренч — на коротку куртку, образ відразу стане більш невимушеним.

Сукня-сорочка дає ще більше варіантів. Її можна підкреслити ременем, додати високі чоботи або накинути зверху жіночий жакет. Такий комплект виглядає більш зібрано й добре підходить для ситуацій, де хочеться зберегти баланс між casual і smart casual.

Яка куртка або пальто пасує до осінньої сукні?

Верхній одяг варто добирати не лише за кольором, а насамперед за довжиною та формою сукні. До суконь максі добре пасують коротші куртки, які не перекривають усю довжину силуету. До суконь міді прямого крою краще підійде довше пальто, яке створює спокійний і витягнутий силует.

Тренч добре поєднується з сукнею-сорочкою або легкою моделлю з віскози. До сукні з щільного трикотажу краще обрати вовняне пальто або лаконічну куртку без зайвого декору. Якщо ж сукня має дуже жіночний фасон, коротка куртка може додати їй сучаснішого характеру.

Яке взуття пасує до осінніх образів із сукнями?

Взуття здатне змінити враження від сукні сильніше, ніж багато інших деталей. Лофери додають стриманості й добре працюють у робочих та smart casual образах. Ботильйони роблять комплект більш осіннім, а високі чоботи особливо вдало виглядають із моделями міді.

Важливо враховувати й довжину. Якщо сукня закінчується в середині литки, краще уникати взуття, яке створює випадковий візуальний розрив у найширшій частині ноги. У такій ситуації високі чоботи або взуття в кольорі колготок допоможуть зберегти більш цілісний силует.

Як поєднувати кольори в осінніх образах із сукнями?

Осіння палітра не обмежується бежевим і коричневим. Темно-синій, графітовий, чорний, молочний, бордовий і темно-зелений можуть бути не менш універсальною основою.

Якщо сукня має насичений колір, верхній одяг і взуття краще залишити спокійнішими. Наприклад, бордову сукню можна поєднати з графітовим пальтом і чорними черевиками. Якщо база нейтральна, один виразніший акцент можна перенести на сумку, шарф або взуття.

Гладка сукня, вовняне пальто й сумка зі шкіряною фактурою виглядатимуть цікаво навіть у близьких відтінках. Такий прийом дозволяє зробити образ виразнішим без великої кількості кольорів.

Одна сукня — кілька осінніх образів із Reserved

Сукні Reserved легко поєднувати з іншими елементами гардероба, тому одна модель може стати основою кількох різних осінніх комплектів без відчуття повторення. Наприклад, модель міді можна носити з лоферами та жакетом у робочий день, з високими чоботами й пальтом — на більш урочисту зустріч, а зі снікерсами та короткою курткою — у вихідні. Трикотажну сукню теж не обов’язково стилізувати однаково: ремінь змінить пропорції, жакет додасть чіткості, а грубі черевики зроблять образ більш міським.

Фото: Reserved

Яке взуття носити восени із сукнею міді? До сукні міді пасують ботильйони, високі чоботи, лофери, снікерси й масивніші черевики. Вибір залежить від крою сукні та характеру всього комплекту.

Яка куртка найкраще пасує до осінньої сукні? Коротка куртка добре підкреслює довший фасон, тренч пасує до легших моделей, а довге пальто — до суконь прямого або трикотажного крою.

Як стилізувати трикотажну сукню восени? Трикотажну сукню можна носити з високими чоботами, додати ремінь, жакет або лаконічне пальто. Для більш повсякденного образу підійдуть грубі черевики й коротка куртка.